Bernabé segna un gol fenomenale e fa volare il Parma: in un secondo prende la mira e segna Adrián Bernabé illumina il pomeriggio di Santo Stefano in Serie B. Il fantasista del Parma si è messo in luce anche contro il Brescia segnando un gol fenomenale. Prende la mira e segna in un secondo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Adrián Bernabé illumina il pomeriggio di Santo Stefano in Serie B. Il fantasista del Parma si è messo in luce anche contro il Brescia. Al Rigamonti lo spagnolo ha segnato il primo gol che ha sbloccato la partita degli emiliani in casa delle Rondinelle. Una rete pazzesca, l'ennesima del gioiello scuola Barcellona finito poi al Manchester City e portato a Parma da Enzo Maresca. Intorno al minuto 17 del primo tempo, il calcio d'angolo del Parma, oggi allenato da Fabio Pecchia, diventa l'occasione per Bernabé di inventarsi l'ennesima magia.

La palla gli viene servita proprio dall'interno delle lunetta fino a finire sul mancino del talento spagnolo che ci impiega solo un secondo per alzare la testa, prendere la mira e mettere la palla alle spalle di Iannarilli con un gol assolutamente magistrale. Una rete favolosa che consente al Parma di volare in classifica momentaneamente a 41 punti con il Venezia secondo con 35 e che sta pareggiando sul campo della FeralpiSalò.

Di fatto quello di Bernabé potrebbe realmente essere il gol della prima mini-fuga degli emiliani capaci anche di mettere in difficoltà la Fiorentina agli ottavi di Coppa Italia e che sono reduce dalla vittoria 3-1 contro la Ternana dopo 3 pareggi. Bernabé conferma dunque di essere ancora una volta il valore aggiunto di questo Parma che sembra essere ormai tra le primissime candidate a un posto in Serie A nel prossimo campionato. Insieme a Man, il talento spagnolo è dunque finalmente esploso.

La palla finisce nella parte alta della porta difesa da Iannarilli.

Arrivato a Parma nell'estate 2021 dal City, proprio nel momento del grande salto viene fermato da un intervento al cuore che gli ha fatto saltare tutta la prima parte di stagione e, quando torna in campo, Maresca non è più l’allenatore del Parma. Beppe Iachini saprò comunque esaltare le qualità del giocatore, da subito notate dal nuovo allenatore che, infatti, l'ha subito mandato in campo. Oggi con 5 gol e 4 assist più un gol e un assist in Coppa Italia è ormai il vero perno di questo Parma che a soli 21 anni vuole riportare in Serie A.