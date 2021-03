Karim Benzema vede l'Atletico Madrid e si illumina. L'attaccante francese del Real Madrid ha sempre avuto una buona confidenza con le gare importanti e il suo livello di incisività nel derby madrileno lo dimostra. Nella partita del Wanda Metropolitano di ieri, importantissima per la testa della Liga, il numero 9 del Real ha firmato il gol del pareggio a pochi minuti da termine dopo una lunga battaglia di nevi con Jan Oblak, una vera saracinesca fino a quel momento.

Se la rete è importante per restare in corsa e tenere aperto il campionato, da vedere e rivedere è la giocata che apre la triangolazione per l'azione decisiva: Benzema si è esibito in un "destro-sinistro" tra i difensori di Simeone, che hanno potutolo osservare l'incursione di Casemiro e la chiusura della combinazione. Il centravanti francese ha segnato il suo 18° gol stagionale ma a risplendere negli occhi degli osservatori c'è quel doppio tocco con cui ha avviato l'azione decisiva.

Non è la prima volta che Benzema dispensa perle contro l'Atletico. Nel 2017, in occasione della semifinale di Champions League, Karim incantò il pubblico dell'ormai defunto Vicente Calderon con una giocata sulla linea di fondo che pietrificò tutti i supporter roijblancos. Il numero 9 controllò la palla vicino alla bandierina del calcio d'angolo, con Savic e Godin sulle sue tracce e dopo essersi girato faccia alla porta sembrava non avere più chance. Mai dare nulla per scontato con il francese: "destro-sinistro" sulla linea di fondo, con i difensori dell'Atletico che chiedevano il fallo di fondo e Jimenez, arrivato in rinforzo agli altri due che tentava di contrastare il cross in area. Quell'azione si concluse con la rete di Isco, che aiutò il Real ad approdare alla finale di Cardiff, vinta contro la Juventus.

Tecnica di base, lucidità e fiducia nei propri mezzi sono alla base di queste giocate e Karim Benzema da diverso tempo a questa parte si sta prendendo la scena che si merita dopo anni in cui veniva sempre messo in secondo piano rispetto a tanti suoi compagni.