La Francia tira un sospiro di sollievo dopo la paura della scorsa notte. L'infortunio di Karim Benzema, le lacrime dell'attaccante del Real Madrid uscito anzitempo dal campo nel corso dell'amichevole tra Francia e Bulgaria, avevano fatto presagire il peggio alla Nazionale di Didier Deschamps. I media francesi quest'oggi riferiscono di un netto miglioramento delle condizioni del calciatore che era caduto male dopo aver colpito di testa un cross di Pavard alla mezzora del primo tempo. Il bomber del Real era rimasto a terra subito.

Il giocatore del Real Madrid è stato curato a bordo campo dallo staff medico che gli ha fasciato la coscia destra e le sue condizioni non facevano presagire a nulla di buono. Fiato sospeso fino ad oggi quando la stampa locale ha iniziato a parlare di allarme rientrato. Il muscolo di Benzema si è sgonfiato nel corso della notte e il dolore è stato lieve. L'attaccante del Real Madrid resta comunque sotto osservazione e non si allenerà nella seduta di oggi. Potrà tornare in campo solo entro 48-72 ore. In tempo per la prima gara della Francia il 15 giugno contro la Germania.

Il recupero di Benzema per la prima della Francia agli Europei

Karim Benzema era sceso in campo contro la Bulgaria nella sua seconda gara con la maglia della Francia dal 2015, dopo quella vinta per 3-0 sul Galles mercoledì scorso, gara in cui era anche andato a segno. Sembrava una maledizione quella che si era abbattuta ieri sera nel corso del match contro la Bulgaria. L'idea che Deschamps potesse rinunciare al tridente Griezmann, Mbappé e Benzema per gli Europei aveva fatto tremare la Francia intera. E invece non c'è nessun problema per il giocatore.

Nonostante tutto, il popolo francese ha potuto comunque rifarsi gli occhi guardando ancora una volta le prodezze di Olivier Giroud. L'attaccante del Chelsea, promesso sposo del Milan, ha realizzato una doppietta contro la Bulgaria togliendo per un attimo dalla testa di Deschamps la preoccupazione per l'infortunio di Benzema. "Ha preso una bella botta, sentiva che si stava indurendo. Non volevamo prendere rischi" avevo detto il ct al termine della gara. Ora invece può tornare a sorridere.