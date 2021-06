La Francia trattiene il respiro per Karim Benzema. L'attaccante dei Bleus, titolare questa sera contro la Bulgaria in amichevole allo Stade de France, è caduto male dopo aver colpito di testa un cross di Pavard alla mezzora del primo tempo. Il giocatore del Real Madrid è stato curato a bordo campo dallo staff medico che gli ha fasciato la coscia destra. Tornato in campo, ha resistito meno di un minuto, poi ha chiesto il cambio. Al suo posto è entrato Olivier Giroud.

Le immagini del pianto di Benzema in panchina non lasciano pensare a nulla di buono in vista degli imminenti Europei che stanno per cominciare: la sua presenza a questo punto è a rischio, davvero una beffa per lui che era appena tornato in Nazionale dopo il lungo esilio. Quella contro la Bulgaria era la sua seconda gara con la maglia della Francia dal 2015, dopo quella vinta per 3-0 sul Galles mercoledì scorso, match in cui era anche andato a segno.

Benzema era stato estromesso dalla Nazionale francese 6 anni fa, in seguito alla ben nota vicenda del ricatto a Valbuena, nella quale era stato accusato di aver avuto parte attiva, piuttosto che cercare di fare da intermediario per aiutare il compagno a risolvere la questione. Nel corso degli anni il suo strepitoso rendimento con la maglia del Real Madrid aveva sollevato più volte appelli al CT Deschamps affinché rivedesse il suo ostracismo ed alla fine – a 33 anni – il grande ritorno si era concretizzato poche settimane fa alla vigilia degli Europei, dove i campioni del mondo partono con i favori del pronostico.

Del resto non si può dire diversamente di una squadra che annovera in attacco anche Mbappé e Griezmann (a segno stasera prima dell'infortunio di Benzema) ed a centrocampo gente come Pogba e Kanté, per tacere del resto dell'ossatura campione del mondo in Russia nel 2018. Ma adesso tutti i pensieri sono per le condizioni di Benzema, avviatosi zoppicando verso gli spogliatoi, ma senza bisogno di essere aiutato nel tunnel. Un popolo tifoso incrocia le dita.