Benzema sfidato dall’arbitro in campo: gara di velocità improvvisata, l’esito è inaspettato Curioso episodio durante Osasuna-Real Madrid con protagonista Karim Benzema, che dopo aver fallito due rigori si è ritrovato a fare i conti con l’arbitro in una sfida di velocità.

A cura di Marco Beltrami

Il solito super contributo di Karim Benzema non è mancato al Real Madrid nemmeno nel match della Liga vinto in casa dell'Osasuna che ha avvicinato la squadra di Ancelotti al titolo. Nella valutazione della prova del centravanti francese pesano però i due calci di rigore sbagliati. In pochi minuti infatti, il classe 1987 capace di segnare in stagione 39 reti in 40 partite candidandosi così alla vittoria del prossimo Pallone d'Oro, si è fatto ipnotizzare due volte dal portiere avversario Sergio Herrera. Una serata "sfortunata" dunque per Benzema che ha preso il tutto con filosofia a giudicare dal suo post su Instagram dopo la vittoria.

Era dal 2006 che un calciatore non falliva due calci di rigore nella stessa partita della Liga. Dopo Raul Tamudo in un Espanyol-Betis, ecco dunque Benzema in Osasuna-Real Madrid, a conferma di un feeling non molto positivo con il dischetto. È lui infatti il giocatore che ha sbagliato più rigori in una stagione, 4 su 11 tentativi complessivi, dal 2005/2006. Poco male a giudicare dai risultati di un Real che viaggia a vele spiegate verso lo Scudetto, e che ha conquistato le semifinali di Champions. Se poi ci si sofferma sul rendimento individuale c'è poco da rimproverare a Benzema protagonista di una stagione eccezionale.

E anche contro l'Osasuna, rigori a parte, Benzema è stato decisivo, Prima di tutto il nazionale francese ha servito ad Alaba il pallone del primo gol e poi con una giocata da urlo in pieno recupero ha dato il la all'azione che ha portato alla rete del definitivo 1-3 di Vazquez. Benzema ha letteralmente danzato sulla sfera, con un numero d'alta scuola, la classica Ruleta resa celebre dal suo connazionale ed ex allenatore Zidane.

Proprio nell'azione che ha poi portato al gol che ha chiuso il discorso tra Osasuna e Real Madrid, c'è stata una situazione che non è sfuggita ai più curiosi e che ha visto protagonista oltre a Benzema anche l'arbitro del match ovvero il signor Ricardo de Burgos Bengoetxea. Infatti il primo dopo la ruleta e il pallone servito al compagno per innescare la ripartenza, si è lanciato a testa bassa verso l'altra metà del campo con un unico obiettivo, quello di andare poi a chiudere l'azione magari con il tocco vincente. Uno scatto generoso per Karim, che però a sorpresa è stato letteralmente surclassato dal direttore di gara.

Quest'ultimo sempre molto vicino all'azione, si trovava inizialmente alle spalle di Benzema, ma quando si è reso conto della velocità della ripartenza si è reso protagonista di un'azione da centometrista, recuperando diversi metri all'attaccante del Real letteralmente surclassato. Alla fine Ricardo de Burgos Bengoetxea è arrivato in area prima del transalpino che dopo aver esultato per il gol del compagno, si è piegato in due per la fatica. Una bella soddisfazione dunque per il direttore di gara, che si è aggiudicato una gara di velocità improvvisata con uno dei centravanti più forti del mondo.