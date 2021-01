Hamza Rafia non dimenticherà mai Juventus-Genoa. Il classe 1999 gettato nella mischia a sorpresa da Andrea Pirlo si è rivelato il man of the match, segnando il gol decisivo per la conquista dei quarti di finale. Un "premio" speciale per il giocatore che rientra nel giro dell'Under 23 è arrivato sui social, e in particolare dal suo idolo Karim Benzema che gli ha riservato i complimenti postando una foto nelle sue stories di Instagram.

Karim Benzema, terminale offensivo del Real Madrid centravanti tra i più forti e completi al mondo, ha voluto dedicare un pensiero ad Hamza Rafia, protagonista che nessuno si aspettava con la maglia della Juventus. Dopo il gol decisivo al Genoa, il bomber francese di origini algerine, ha postato una foto dell'esultanza del giovane attaccante bianconero, complimentandosi con lui per la performance con la scritta "Vamonos". Un motivo di grande orgoglio per Rafia che non ha mai nascosto la stima per Benzema, che conosce da tanti anni e che rappresenta per lui un modello a cui ispirarsi.

Rafia infatti ha praticamente seguito le orme di Benzema. Entrambi hanno doppia cittadinanza (francese-algerina il bomber del Real, francese-tunisina il più giovane collega) ed entrambi sono cresciuti a livello giovanile nell’SC Bron e poi nel Lione. Proprio in rossoblu Rafia ha avuto modo di incontrare il suo idolo, che non ha mai rotto il legame con il suo ex club anche dopo il passaggio al Real Madrid.

Dalla scelta di indossare anche nell'Under 23 della Juventus il numero 19, come fece in avvio di carriera Benzema, al racconto dell'ammirazione per un giocatore che tra l'altro ha una casa a Lione a pochi metri dalla sua. In un'intervista del passato a La Stampa, Rafia ha infatti dichiarato: "A Lione viviamo nella stessa strada, è un giocatore molto intelligente che aiuta i compagni. Quando ero piccolo sognavo di fare bene come lui e segnare in Champions League: ci spero ancora".