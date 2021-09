Benjamin Mendy resta in carcere: è accusato di stupro Il calciatore del Manchester City Benjamin Mendy è stato arrestato lo scorso 26 agosto. Il francese è accusato di un’aggressione sessuale ed è sotto accusa anche per quattro casi di stupro. Dopo la prima udienza, tenuta oggi a Chester, è stato stabilito che il calciatore resterà in carcere, il processo inizierà il 24 gennaio.

A cura di Alessio Morra

Benjamin Mendy, difensore del Manchester City e della nazionale francese, resta in carcere fino al 24 gennaio 2022, giorno in cui inizierà il processo in cui il terzino dovrà fronteggiare un'accusa multipla di stupro e di aggressione sessuale. Nella prima udienza davanti ai giudici di Chester è stata confermata la misura cautelare. Il calciatore già due settimane fa era stato sospeso dal club campione d'Inghilterra.

Mendy era stato arrestato lo scorso 26 agosto e dunque per almeno cinque mesi rimarrà dietro le sbarre. La questione sembrava si potesse chiudere in breve tempo, ma non sarà così. Il calciatore classe 1994 è accusato di aver commesso un'aggressione sessuale lo scorso gennaio e soprattutto è accusato di aver commesso quattro violenze sessuale, tre ai danni della stessa donna nell'ottobre 2020, e un altro ai danni di una ragazza minorenne lo scorso agosto. Prima del processo ci sarà un'udienza preliminare che si svolgerà il 15 novembre.

Benjamin Mendy dunque resta dietro le sbarre e resta fuori dal suo mondo, quello del calcio. Il City lo aveva sospeso al momento dell'arresto e ora attende che esca dalla galera. In Premier League ci gioca da quattro anni. Mendy è un calciatore di alto livello, non a caso ha vinto i Mondiali 2018 con la Francia e con il Manchester City ha vinto tre volte la Premier League in quattro stagioni. Man con la squadra guidata da Pep Guardiola, Mendy non ha quasi mai avuto il posto fisso, soprattutto a causa degli infortuni. In quattro stagioni con i Citizens, il francese ha disputato appena 72 partite, in pratica una dozzina di match per ogni stagione. In carriera ha vinto dodici trofei.