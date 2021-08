Mendy shock: accusato per quattro casi di stupro e uno di violenza sessuale Il calciatore del Manchester City Benjamin Mendy, 27 anni, dovrà difendersi da capi d’imputazione molto gravi: quattro accuse di stupro e una di violenza sessuale. Il comunicato diffuso dalla polizia fornisce i primi particolari della posizione in cui si trova il giocatore dei Citizens, campione del mondo con la Francia nel 2018.

Il calciatore del Manchester City Benjamin Mendy, 27 anni, dovrà difendersi da capi d'imputazione molto gravi: quattro accuse di stupro e una di violenza sessuale. A sporgere querela nei suoi confronti sono state – come si legge in una nota ufficiale delle forze dell'ordine sulla vicenda giudiziaria relativa al proprio tesserato – "tre denuncianti età superiore ai 16 anni tra ottobre 2020 e agosto 2021". Il calciatore è stato sospeso in via cautelativa dal club in attesa che l'inchiesta e il processo a suo carico chiariscano tutti i dettagli della questione.

Il giocatore francese, 27enne e campione del mondo nel 2018, comparirà venerdì 27 agosto dinanzi al magistrato e sarà solo il primo passo di un lungo percorso durante il quale dovrà provare la propria innocenza e difendersi dai reati contestatigli.

Il comunicato della polizia sulla vicenda Mendy

