Benevento-Carrarese dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Benevento-Carrarese è il match valido per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie C. La sfida tra la squadra di Auteri e quella di Calabro si giocherà oggi, domenica 2 giugno alle ore 21:00, allo stadio Vigorito di Benevento. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Benevento-Carrarese è il match valido per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie C. La sfida tra la squadra allenata da Gaetano Auteri e quella di Nicola Antonio Calabro si giocherà oggi, domenica 2 giugno alle ore 21:00, allo stadio Vigorito di Benevento. Un match fondamentale che vale l'accesso alla finalissima (sempre in gara di andata e ritorno) contro una tra Vicenza e Avellino. I sanniti arrivano a questa sfida con la consapevolezza di dover vincere mentre i toscani vorranno difendere il vantaggio maturato all'andata.

Infatti è stato il colpo di testa vincente di Mattia Finotto a mezz'ora dalla conclusione dell'incontro a regalare il successo alla squadra di Calabro in gara uno. Tutto insomma resto apertissimo in quello che si prospetta un Vigorito tutto esaurito per sperare nel ritorno dei campani in serie cadetta dopo la doppia retrocessione in due anni dalla A. Qui tutte le informazioni per sapere dove vedere la partita in diretta tv e in streaming e sulle formazioni che i due allenatori sceglieranno di schierare in campo per questa sfida fondamentale.

Partita: Benevento-Carrarese

Dove: stadio Vigorito, Benevento

Quando: domenica 2 giugno 2024

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky

Diretta Streaming: Sky Go, NOW

Competizione: Serie C, ritorno semifinale playoff

Dove vedere Benevento-Carrarese in diretta tv

Benevento-Carrarese sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sulla piattaforma satellitare di Sky. Per tutti gli abbonati dunque la possibilità di accedere all'evento sintonizzandosi ai canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 253. La telecronaca del match sarà affidata a Pietro Scognamiglio. Non è prevista la diretta in chiaro del match sulle reti Rai.

Benevento-Carrarese, dove vederla in diretta streaming

La sfida tra Benevento e Carrarese sarà disponibile alla visione di tutti gli abbonati Sky anche in diretta streaming sull'app Sky Go. Per farlo basterà scaricarla su dispositivi mobili come smpartphone e tablet e accedere attraverso le proprie credenziali e poi collegarsi alla finestra dedicata all'evento ai canali di riferimento. Un’ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permetterà la visione della partita agli utenti che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Serie C, le probabili formazioni di Benevento-Carrarese

Nel Benevento di Auteri non sono da escludere sorprese nel classico 3-4-3 dell'esperto allenatore dei sanniti. Ciciretti dovrebbe essere confermato nel tridente completato da Perlingieri e Lanini.

Nella Carrarese invece possibile chance dall'inizio per Finotto rispetto al match d'andata e attacco che sarà guidato quasi sicuramente di nuovo da Giannetti centravanti.

BENEVENTO (3-4-3): Paleari; Berra, Capellini, Viscardi; Improta, Talia, Nardi, Simonetti; Ciciretti, Perlingieri, Lanini. All. Auteri.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Coppolaro, Illanes, Imperiale; Zanon, Capezzi, Schiavi, Cicconi; Palmieri, Panico, Giannetti. All. Calabro.