Beka Beka ritorna in campo, un anno fa tentò il suicidio da un cavalcavia: “È la macchina di prima” Alexis Beka Beka è ufficialmente un giocatore svincolato a disposizione per il mercato di gennaio. L’attaccante francese che nel settembre 2023 fece parlare di sé per il tentato suicidio da un cavalcavia, dopo un lunghissimo recupero mentale è di nuovo pronto: “Finalmente ha trovato il suo nuovo equilibrio e pensa solo a tornare a giocare”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Ad un anno di distanza dal tragico tentativo di suicidio da un cavalcavia, Alexis Beka Beka cerca squadra: il giocatore francese si è rimesso ufficialmente sul mercato ed entro il prossimo 3 febbraio è libero di firmare da "free agent" per qualsiasi club che voglia di nuovo scommettere su di lui. L'ex giocatore del Nizza su sta allenando da tempo con le giovanili del Caen e chi lo sta seguendo da vicino è pronto a scommettere sul suo ritorno ad altissimi livelli: "Oramai non pensa ad altro, è tornato ad essere la macchina di prima, quella che tutti ammiravamo".

Il suicidio sventano nel settembre 2023: Beka Beka salvato dai vigili del fuoco

La notizia aveva gettato nello sconforto il calcio francese, quando nel pomeriggio di un tranquillo venerdì di settembre 2023, era giunta la notizia che Alexis Beka Beka, in quel periodo giocatore del Nizza, aveva minacciato di suicidarsi, aggrappato al viadotto Magnan. Il giovane calciatore francese, allora 22enne, espresse in quel gesto un profondissimo disagio personale che nascondeva l'ombra della depressione: solo dopo ore di angoscia e di una estenuante trattativa, Beka Beka venne finalmente recuperato sano e salvo dalla polizia e dai vigili del fuoco.

Il ritorno di Beka Beka: le sedute psichiatriche e l'aiuto di un personal trainer mentale

Da quell'evento traumatico, Alexis Beka Beka è scomparso dal radar del calcio: l'ex nazionale juniores francese non ha più giocato in alcuna competizione ufficiale, concentrato a raccogliere e risistemare i cocci della propria vita personale, fino all'estate scorsa. Lo Stade Malherbe Caen, il club in cui ha ripreso ad allenarsi, gli ha riaperto le porte. I diversi mesi trascorsi per ricostruire una nuova solidità psicologica, attraverso lunghe sedute psichiatriche e col lavoro di un trainer mentale, Beka Beka ha deciso di ritornare al suo grande amore: il calcio giocato.

Beka Beka sul mercato di gennaio: può firmare da giocatore svincolato

Chi lo segue da sempre è convinto che oramai il tunnel sia totalmente alle spalle: "A livello mentale è al top! Oltre agli allenamenti, ha bisogno di fare jogging tutte le sere". La possibilità c'è, grazie alla finestra di mercato invernale, da svincolato: "Sentiamo che è diventato di nuovo la macchina che conoscevamo. Ha trovato un certo equilibrio nella sua vita e adesso pensa solo a una cosa: ritornare nel calcio" ha sottolineato il suo entourage, confermando la volontà di Beka Beka di riprendersi la vita di prima, dopo un anno in cui non ha mai voluto né vedere né seguire una partita. "Questo è ciò che lo motiva ogni giorno, ogni secondo. Pensa solo a quello".