Il Giappone si è già qualificato per i Mondiali 2026: è la prima nazionale a farlo sul campo Il Giappone è la prima qualificata sul campo ai Mondiali 2026. Ottava qualificazione consecutiva alla Coppa del Mondo di calcio per i Blue Samurai. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

Mancano 15 mesi ai Mondiali 2026 ma c'è già la prima squadra qualificata sul campo, è il Giappone che grazie al successo per 2-0 sul Bahrain sale a quota 19 punti e ottiene la matematica qualificazione, che permette ai Blue Samurai di disputare la Coppa del Mondo per l'ottava volta consecutiva.

Giappone-Bahrain 2-0, ottavo Mondiale di fila per i Blue Samurai

Un percorso pazzesco quello del Giappone che sapeva di aver il primo matchpoint nella gara con il Bahrain, decisa dai gol di Kamada e Kubo. I nipponici hanno vinto dodici delle tredici partite disputate e hanno conquistato nella Girone C della terza fase di qualificazione asiatica conquistato 19 punti in 7 partite (6 vittorie e 1 pareggio). Australia e Arabia Saudita si giocano il secondo posto, che vale la qualificazione diretta.

Quattro squadre qualificate ai Mondiali 2026

Il Giappone si unisce a Stati Uniti, Canada e Messico qualificate d'ufficio perché paesi organizzatori della Coppa del Mondo 2026. In questa finestra di marzo dedicata alle nazionali, oltre al Giappone, hanno la possibilità di qualificarsi matematicamente anche l'Argentina, campione in carica, l'Iran, l'Uzbekistan e la Corea del Sud, che ha però pareggiato 1-1 con l'Oman e quindi dovrà aspettare almeno la prossima partita.

Le Qualificazioni Mondiali 2026 dell'Italia prenderanno il via o nel mese di giugno o a settembre, tutto dipenderà dalla sfida di Nations League con la Germania, che definirà in primis il girone della Nazionale di Spalletti, che in caso di successo si qualificherà per la Final Four di Nations League e sarà in campo dunque direttamente dopo l'estate per le Qualificazioni.