Chi è Alexis Beka Beka, il calciatore del Nizza che minaccia di suicidarsi saltando da un viadotto Alexis Beka Beka è il calciatore che sta tenendo tutti con il fiato sospeso minacciando di suicidarsi gettandosi da un viadotto in autostrada.

A cura di Marco Beltrami

Alexis Beka Beka è il calciatore che proprio in queste ore sta tentando il suicidio. Svelata l'identità dunque dell'uomo che minaccia di togliersi la vita gettandosi dal ponte Magnan sull'autostrada A8 nei pressi di Nizza. Si tratta proprio del giovane giocatore della squadra della Costa Azzurra che ha vestito anche la maglia della nazionale francese.

Chi è Beka Beka, il giocatore del Nizza che ha tentato il suicidio

Chi è Beka Beka? Questo ragazzo classe 2001 è nato a Parigi ma è di origini congolesi, infatti possiede il doppio passaporto franco-africano. Una giovane carriera la sua iniziata nelle Giovanili del Caen. Beka Beka è un mediano capace di ricoprire diversi ruoli: all’occorrenza può giocare sia sulla linea di metà campo, sia a destra che come schermo davanti al reparto arretrato . Eventualmente può muoversi anche come difensore centrale.

La carriera del giocatore Alexis Beka Beka

Abile sia nella fase d'interdizione e nel recupero palla, ha un discreto bagaglio tecnico che gli permette appunto di essere molto duttile. Tra le sue doti migliori c'è senza dubbio il dinamismo. La prima svolta nella sua carriera è arrivata nell’agosto 2021 dopo il suo esordio tra i professionisti con il Caen. Si concretizzò infatti in quella sessione di mercato estiva il trasferimento in Russia alla Lokomotiv Mosca per circa 6 milioni di euro. Qui ha giocato 26 partite, 6 di queste in Europa prima di meditare l'addio anche per le conseguenze della guerra in Ucraina. 12 mesi più tardi il suo ritorno in Francia, con il Nizza che ha deciso di investire 12 milioni per il suo acquisto.

Beka Beka al momento non ha ancora esordito in questa stagione con la maglia rossonera sotto la guida dell'allenatore italiano Farioli visto che finora è andato solo due volte in panchina. Eppure nella pre-season si era ben disimpegnato con tanto di gol in amichevole contro il Montpellier. Nella scorsa annata invece 14 le presenze accumulate.

Al suo attivo anche una lunga trafila con le nazionali giovanili francesi. Dall’under 17 fino all'under 23, con 3 apparizioni anche con la Francia Olimpica.

Difficile al momento dire cosa lo abbia spinto al tentativo di suicidio, anche se secondo la stampa francese Beka Beka ha dovuto fare i conti con problemi di natura sentimentale che lo hanno profondamente turbato. A questo c'è da aggiungere anche il fatto di non riuscire più a trovare un posto in campo con il Nizza.