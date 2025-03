Cassano spara a zero contro la Juve dopo la prima di Tudor: fa i nomi di ha condannato Motta all’esonero

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Antonio Cassano come sempre non fa giri di parole per dire ciò che pensa. E così ha fatto nel momento in cui è stato chiamato a dire la sua opinione riguardo alla delicata situazione della Juventus reduce dall'esordio vincente con Tudor in panchina dopo l'esonero di Thiago Motta. Pur sospendendo il giudizio riguardo il nuovo allenatore bianconero dopo la vittoria contro il Genoa, l'ex calciatore barese ha sparato a zero contro gli ex colleghi che, a suo dire, esprimono in TV commenti entusiastici riguardo al cambio di guida tecnica perché mossi da interessi personali, ma anche utilizzando parole tutt'altro che al miele per tre calciatori della rosa bianconera, a suo vedere, responsabili del fallimento del progetto avviato la scorsa estate dal tecnico italo-brasiliano.

"Tudor ha vinto la gara, ma non posso ancora giudicare, è troppo presto. Ma giudico quei parassiti che hanno rotto il c***o a Motta. Io non ho interessi, altri sì. Parlo di ex Juve, qualche sfigato, non voglio fare nomi dall'oltretomba, non mi va. A questi due o tre cretini che parlano chiedo: cosa vogliono? Rientrare alla Juve? Sono sfigati, bolliti, non contano un c***o. Leccano il c**o all'allenatore sperando li possa portare dentro. Motta io l'ho disintegrato e lo meritava, ma il lavoro lo ha fatto e tanto, male, ma lo ha fatto" ha infatti detto l'ex calciatore di, tra le altre, Roma, Real Madrid, Milan e Inter, intervenendo nell'ultima puntata della trasmissione Viva el Futbol su Twitch.

È un Cassano scatenato sull'argomento che anche nel prosieguo della trasmissione è poi tornato a parlare di questi ex calciatori bianconeri che loderebbero la società e il suo nuovo allenatore bianconero solo perché ambiscono ad un ruolo all'interno del club: "Parassiti, non andate dietro a parlare di ‘juventinità' e via dicendo, sono solo ca**te. L’intensità, la grinta, ecc… Non leccate il c**o che non vi vuole nessuno neanche a casa vostra. Volete un posto? Fate gli onesti, che non siete, al posto di rompere. Come fate a vivere così? Me lo spiegate? La dignità non sapete dove abita. Fate lavorare Tudor, dategli tempo. L’obiettivo è entrare nelle prime quattro e l'ha detto, ora fatelo lavorare, poi vedremo se arriverà o no nelle prime quattro" ha difatti aggiunto l'ex attaccante della Nazionale.

La furia di Cassano però non si esaurita con lo sfogo su questi presunti ex calciatori bianconeri che starebbero elemosinando un posto nella Juventus. Il 42enne barese si è infatti scagliato anche contro alcuni attuali giocatori del club piemontese puntando il dito in particolare contro tre di loro che, secondo lui, sarebbero i veri responsabili dell'esonero di Thiago Motta: "Vlahovic è improponibile, una pippa allucinante anche contro il Genoa, si sta solo dando un tono per le parole di Tudor. Koopmeiners improponibile, Nico Gonzalez è il cugino di terza categoria di quello della Fiorentina. Sono questi tre che hanno condannato Thiago Motta" ha infatti detto a riguardo facendo i nomi del centravanti serbo, del centrocampista olandese e dell'esterno offensivo argentino.

Nemmeno il direttore dell'area tecnica Cristiano Giuntoli è stato risparmiato dall'ex fantasista barese che ha condannato la comunicazione pubblica di quest'ultimo in merito all'esonero di Motta: "Giuntoli fa l’intervista e dice di averci riflettuto, ma allora perché ha parlato dopo la Fiorentina? Perché? Ha chiamato settanta allenatori. Evita di fare queste figure di m***a, è preferibile non parlare piuttosto che fare così" ha difatti chiosato Antonio Cassano terminando la sua animata analisi della recente situazione vissuta in casa Juventus.