Bel gesto di Paolini che aiuta Jabeur ad uscire dal campo dopo il ritiro: Jasmine agli ottavi a Miami Jasmine Paolini aiuta Ons Jabeur ad uscire dal campo dopo il ritiro a Miami: la tennista azzurra fa un bellissimo gesto dopo l'infortunio dell'avversaria dopo essersi qualificata per la prima volta in carriera agli ottavi del torneo americano.

A cura di Vito Lamorte

Jasmine Paolini si qualifica per gli ottavi del torneo di Miami per la prima volta in carriera dopo il ritiro di Ons Jabeur per un problema al polpaccio sinistro. La tennista azzurra fa un bellissimo gesto dopo l'infortunio dell'avversaria e insieme alla fisioterapista ha aiutato l'atleta tunisina a tornare sulla sua panca per una prima valutazione della situazione.

Paolini ha parlato così dopo il ritiro di Ons Jabeur: "Sono contenta per il passaggio del turno, ma avrei preferito giocare. So come ci si sente, spero che possa recuperare al più presto, lei è una delle persone migliori in assoluto nel circuito".

Ons Jaber era arrivata in campo con una fasciatura al polpaccio sinistro e, sulla palla break del sesto game la due volte finalista di Wimbledon, è caduta a terra dopo aver avvertito un forte dolore: poco dopo la tennista tunisina ha alzato bandiera bianca e ha comunicato il suo forfait. Paolini dopo solo mezz’ora si è presa il pass per il prossimo turno e se la vedrà contro la vincente tra Hailey Baptiste e Naomi Osaka.

