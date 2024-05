video suggerito

Bayern spalle al muro, costretto a convincere Tuchel: disposti a tutto pur di farlo restare Thomas Tuchel è rimasto l’unico e ultimo nome sulla lista del Bayern Monaco che aveva deciso di sollevare dall’incarico l’allenatore tedesco. Il club bavarese però dopo i tanti rifiuti sta chiedendo a Tuchel di restare: ma alla sue condizioni… Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Bayern Monaco a febbraio aveva comunicato di comune accordo con Thomas Tuchel che le parti non sarebbero più andate avanti insieme al termine della stagione. L'allenatore tedesco, che di certo non ha trovato una situazione semplice nel club bavarese e con una squadra quasi sempre a mezzo servizio a causa degli infortuni, aveva affermato ufficialmente di aver interrotto il suo rapporto di lavoro col Bayern. Tant'è che la società tedesca ha iniziato a sondare un gran numero di allenatori per poterlo sostituire ma incredibilmente nessuno ha ancora accettato.

Il casting allenatori fallito da parte del Bayern

Da Xabi Alonso, che è rimasto al Bayer, passando per Nagelsmann che però ha confermato il suo impegno come Ct della Germania, fino a Rangnick che però misteriosamente ha rifiutato quando sembrava tutto fatto. Finita? Neanche per sogno. Il Bayern ha proseguito la sua battaglia per trovare un sostituto di Tuchel che nel frattempo aveva raggiunto la finale di Champions League.

E così è emerso il nome di Glasner del Crisytal Palace a cui il Bayern aveva offerto 18 milioni per esercitare la clausola rescissoria e liberarlo. I londinesi hanno rifiutato chiedendone 100 e così addio alla trattativa. L'ultima chance, secondo Sky Sport, ora è costringere Tuchel a restare.

Thomas Tuchel ha conquistato la finale di Champions League col Bayern.

La mossa del Bayern per convincere Tuchel a tornare sui suoi passi

La permanenza di Tuchel al Bayern per mancanza di alternative. Questa cosa al tecnico tedesco non deve aver fatto piacere ma di certo il club bavarese non sembra avere altri nomi di nuovi allenatori che possano rimpiazzare l'ex Chelsea. E così ecco il dietrofront clamoroso sul tecnico tedesco che la società sta provando a convincere a tutti i costi. Il punto critico nella trattativa è soprattutto la nuova durata del contratto.

Il contratto attuale di Tuchel sarebbe durato fino al 30 giugno 2025. Tuchel e il suo management adesso vorrebbero richiedere un nuovo accordo di lavoro valido almeno fino al 2026. Finché il Bayern trova un accordo con Tuchel sul nuovo mandato, non c'è molto che impedisca una vera e propria clamorosa svolta a breve. Oltre all'allenatore del Bayern le ultime alternative rimaste restano Roberto De Zerbi ed Erik ten Hag. L’attenzione attuale però è ora su una collaborazione a lungo termine con Tuchel.