Bayern pronto a licenziare Mané dopo il pugno a Sané: la squadra ha scelto da che parte stare Mané e Sané hanno avuto un colloquio con la dirigenza del Bayern Monaco dopo la lite: per l’ex Liverpool si prospetta una sanzione molto pesante.

A cura di Ada Cotugno

Leroy Sané e Sadio Mané sono scesi in campo oggi per la prima volta dopo la lite che li ha visti come protagonisti negli spogliatoi dell'Etihad in seguito alla sconfitta contro il Manchester City in Champions League. Il senegalese ha aggredito il suo compagno di squadra colpendolo con un pugno e adesso la dirigenza del Bayern Monaco è pronta a sanzionarlo.

Al ritorno della squadra in Germania Sané è stato intercettato dalle telecamere, ma ha cercato di nascondere il labbro colpito con un pugno per non mostrare la ferita. Oggi invece la squadra ha svolto il primo allenamento dopo l'accaduto: alle 11 i giocatori si sono presentati in campo e il tedesco è stato inserito nello stesso gruppo di Mané. Apparentemente la pace sembra fatta, ma l'ex Liverpool non è più visto di buon occhio dai suoi compagni di club che già da tempo si lamentavano per le sue prestazioni e per il rendimento in allenamento.

Prima dell'allenamento la dirigenza del Bayern Monaco si è riunita con i due protagonisti per analizzare tutto ciò che è successo e discutere delle possibili conseguenze. All'incontro era presente anche l'entourage del senegalese che adesso rischia davvero grosso, dato che la sanzione potrebbe non fermarsi alla classica multa.

Da parte di tutta la squadra c'è delusione e indignazione per il suo comportamento, ritenuto inaccettabile e che potrebbe costargli addirittura il licenziamento. I media tedeschi hanno fatto ipotesi sulle possibili sanzioni: di sicuro Mané sarà multato dalla società, ma potrebbe andare incontro anche a una squalifica lunga.

Di sicuro difficilmente resterà al Bayern Monaco al termine della stagione. Questa situazione ha aggravato la sua posizione in una stagione davvero sfortunata, dove non è riuscito a dare alla squadra ciò che tutti si aspettavano. Dopo i grandi anni vissuti al Liverpool il senegalese ha subito un drastico calo e qualche settimana fa era stato segnalato anche tra i giocatori schierati contro Nagelsmann che hanno influito sull'esonero dell'allenatore.

Durante il colloquio con la dirigenza Mané si è mostrato consapevole della gravità del suo gesto, ha chiesto scusa al compagno di squadra con il quale ha poi svolto l'allenamento. Durante la seduta è stato colto dalle telecamere durante una conversazione con Thomas Tuchel, visibilmente deluso: l'allenatore con le mani giunte sembrava rimproverare qualcosa al suo giocatore che poi si è mostrato sorridente durante il resto della mattinata.

Adesso non resta che attendere il verdetto della dirigenza del Bayern Monaco, atteso nelle prossime ore. Domani Tuchel terrà la conferenza stampa di vigilia prima della partita contro l'Hoffenheim e potrebbe fornire qualche dettaglio in più su quanto è accaduto negli spogliatoi di Manchester.