video suggerito

Bastoni dice la verità sul suo gol al Cagliari: “Non ho guardato la porta, volevo metterla in mezzo” La confessione di Alessandro Bastoni in diretta tv sul suo gol al Cagliari: il difensore ha ammesso che non voleva cercare la porta con il suo colpo di testa ma un compagno messo meglio in mezzo all’area di rigore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Non ho guardato la porta, volevo metterla in mezzo". Alessandro Bastoni ha detto la verità sul gol che ha sbloccato la gara di Cagliari e ha permesso all'Inter di vincere in casa dei sardi per 3-0 dopo qualche difficoltà nel trovare la via della rete.

Poco dopo l'inizio della ripresa la squadra campione d'Italia stava attaccando per sbloccare il risultato e su un'azione d'angolo la palla è arrivata sui piedi di Nicolò Barella, che di prima intenzione ha cercato il secondo palo con un bel cross di destro: in quella zona dell'area c'era Bastoni, che ha colpito di testa e ha mandato il pallone nell'angolo opposto portando in vantaggio la squadra di Simone Inzaghi.

Fin da subito c'era qualche dubbio sull'idea del calciatore nerazzurro prima dell'esecuzione e lo stesso Bastoni, alla fine, ha confessato di aver pescato il jolly.

Leggi anche Incredibile gol annullato al Venezia contro il Cagliari: Pohjanpalo aveva un tacchetto in fuorigioco

La confessione di Bastoni in diretta tv: "Non ho guardato la porta"

Il difensore nerazzurro ha confessato in diretta tv su DAZN che non voleva fare gol sul cross di Barella ma voleva passarla a qualche compagno messo meglio davanti alla porta: l'effetto che ne è scaturito dal tuo colpo di testa ha portato la palla a finire vicino al palo della porta di Scuffet e al vantaggio dei nerazzurri all'Unipol Domus di Cagliari.

"Non ho neanche guardato la porta, volevo metterla in mezzo, sono stato fortunato nel gol", queste le parole di Bastoni dopo la partita ai microfoni di DAZN.

Stessa lucidità e sincerità anche al canale tematico Inter TV: “Il gol? Non puntavo a segnare, l’ho chiamata a Barella perché mi ero accorto che ero solo, ma volevo metterla in mezzo. È stata una traiettoria fortunata".

Questa la sua analisi del match contro il Cagliari: "Nel primo tempo sicuramente loro avevano più energie, ci chiudevano tutti gli spazi, noi invece faticavamo a tornare varchi. Poi nel secondo tempo la partita si è aperta. Sappiamo le difficoltà che potevamo trovare in questa gara, loro sono una squadra molto fisica. Forse avevamo avuto troppa fretta, ma il mister ci ha detto di giocare con calma e alla fine ha avuto ragione".

L'Inter ha cambiato marcia dopo il 4-4 contro la Juventus e lo stesso Bastoni ha confermato che in seguito a quel match la squadra ha iniziato un nuovo percorso: “Contro la Juve abbiamo toccato forse il punto più basso della stagione, lì ci siamo ritrovati e abbiamo ritrovato la solidità che ci ha permesso di vincere l’anno scorso. Ci servono quei giocatori che stanno mancando e speriamo di ritrovarli presto. I campionati sono lunghi, le stagioni sono lunghe”.