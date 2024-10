video suggerito

Baschirotto spiega qual è la sua forza: “Fatica? Scaricare un maiale da un camion è più duro” Il capitano del Lecce Federico Baschirotto racconta la sua filosofia di vita, forgiata nella fatica: “Quando hai lavorato nei campi non puoi lamentarti perché ti devi allenare”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Federico Baschirotto non è solo il pilastro difensivo e il capitano del Lecce, ma anche l'esempio, la guida, l'uomo che deve indicare ai compagni la via della salvezza in un campionato che si annuncia di grande sofferenza per la squadra allenata da Luca Gotti, attualmente terzultima in classifica con soli 5 punti dopo le prime 7 giornate. Del resto il 28enne calciatore veneto è uno che non conosce altra strada per arrivare all'obiettivo che la fatica, sia in palestra – Federico è noto per il fisico possente, che ostenta anche sui social – che nella vita: "Quando hai lavorato nei campi non puoi lamentarti perché ti devi allenare. Scaricare un maiale da un camion è più duro che sollevare un bilanciere", è la sua filosofia che è alla base di tutto.

Baschirotto e la fatica, sua compagna di vita fin da piccolo

Baschirotto questo faceva da giovane, visto che la sua famiglia ha un'azienda agricola a Nogara, nel Veronese ed allora certe cose le sente dentro in maniera naturale: "Quando hai visto tuo papà tornare a casa distrutto dalla fatica capisci che la vita non è tutta rose e fiori e non puoi lamentarti per un allenamento troppo duro. Sono stato spesso nei campi con lui e ricordo bene che cos'è la fatica vera. L'agricoltura ti insegna a reagire: lavori come un pazzo. E poi un anno c'è la pioggia, un anno la grandine, un anno la siccità e non raccogli niente. Ma arriva l'anno buono in cui i tuoi sacrifici sono tutti ripagati…".

Federico Baschirotto è il leader del Lecce

Per ‘Baschi' – "per favore, continuate a chiamarmi così" – l'anno del raccolto è stato il 2022, quando a 26 anni, abbastanza tardi per un calciatore di Serie A, è approdato nella massima serie: quell'estate si trasferì dall'Ascoli, in Serie B, al neopromosso Lecce, imponendosi subito come un elemento fondamentale. Portandosi sempre dietro quell'abitudine a fare fatica per costruirsi la vita: "Da anni la mia routine è sempre la stessa: sveglia alle 7, colazione e palestra prima dell'allenamento con la squadra. A Lecce mi sono fatto dare le chiavi dal magazziniere, così posso entrare anche quando non c'è ancora nessuno".

Baschirotto in una delle foto che pubblica sui social, col fisico scolpito ben in bella mostra

"Le foto e i complimenti fanno piacere, ma non sono così importanti – spiega Baschirotto a ‘Men's Health' quando gli si chiede se lo fa per avere un fisico da copertina – La verità è che io vengo dal basso, non ho il talento di altri calciatori e non posso sottovalutare niente: volevo arrivare in alto e per farlo ho dovuto lavorare più degli altri. Ora continuo perché il fisico va curato sempre, per durare di più e per prevenire gli infortuni. E anche perché, in fondo, questo è diventato il mio stile di vita".