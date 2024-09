video suggerito

Bartesaghi espulso, esce dal campo in lacrime: i tifosi del Milan applaudono, Fonseca furioso con l’arbitro Bartesaghi espulso per un brutto fallo su Banda, il terzino appena entrato esce dal campo in lacrime: i tifosi del Milan lo applaudono mentre rientra negli spogliatoi, Fonseca è una furia con l’arbitro Zufferli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Davide Bartesaghi è stato espulso dall’arbitro Zufferli in Milan-Lecce per un fallo su Banda ma la decisione del direttore di gara non convince Paulo Fonseca e i tifosi: l'allenatore rossonero protesta per questa decisione in maniera veemente col quarto uomo e i supporter del Diavolo lo applaudono mentre esce dal campo per rientrare negli spogliatoi.

Il terzino sinistro è entrato in maniera scomposta dopo aver toccato la palla ed è finito col ‘piede a martello' sull'avversario, tenendo, però, il piede basso. Questa discriminante avrebbe potuto far intervenire il VAR Di Bello, ma Zufferli non viene richiamato dall'arbitro al video e i rossoneri restano in 10 uomini.

Bartesaghi espulso in Milan-Lecce: era entrato da 5 minuti

Davide Bartesaghi è entrato al minuto 75 al posto di Theo Hernandez in Milan-Lecce ma la sua partita è durata solo cinque minuti. il giovane terzino ha rimediato un rosso diretto per un'entrata su Banda ed è stato rispedito negli spogliatoi dal direttore di gara Zufferli.

Il direttore di gara ha punito il ‘piede a martello' del terzino rossonero che finisce sulla caviglia dell'avversario: a discolpa del calciatore, però, si può dire che il piede è basso e ritirato, il ginocchio non è teso.

Bartesaghi è visibilmente dispiaciuto mentre esce dal campo e non trattiene le lacrime: viene consolato dalla squadra e da tutto lo staff tecnico mentre rientra negli spogliatoi.

Marelli sull'espulsione di Bartesaghi: "La decisione più corretta sarebbe stata il cartellino giallo"

Luca Marelli ha commentato così ai microfoni di DAZN l'espulsione di Davide Bartesaghi per fallo su Lameck Banda: "Intervento decisamente brutto, piede abbastanza basso, prende prima il pallone e poi la caviglia. Ho già visto episodi del genere che sono stati puniti col cartellino giallo, sono episodi al limite. A mio parere la decisione più corretta è il cartellino giallo e non il rosso perché c'è prima un impatto sul pallone e poi sulla caviglia".