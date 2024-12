video suggerito

Baroni infastidito da arbitro e VAR dopo il KO della Lazio a Parma: “No, non commento nulla” Il tecnico della Lazio, Marco Baroni ha deciso di alzare un muro nei confronti dell’arbitro Zufferli e del VAR dopo la sconfitta di Parma. Rei di diversi episodi che hanno caratterizzato la partita con le decisioni del direttore di gara corrette alla moviola scatenando la polemica. Il primo sul gol di Rovella (per un fallo iniziale dello stesso centrocampista), il secondo per un intervento su Zaccagni (non concesso il rigore) Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Lazio è scivolata malamente al Tardini, sconfitta 3-1 dal Parma ritornato alla vittoria dopo mesi di digiuno. Una sconfitta che fa male e brucia perché i capitolini erano in piena rampa di lancio per mantenere il ritmo strepitoso del Napoli capolista. Mister Baroni però non ci sta: accetta il KO ma non come è arrivato, causato anche da un arbitraggio decisamente insufficiente e con il VAR che è intervenuto tra le polemiche: "No, non commento nulla sull'arbitro oggi".

Baroni cala il silenzio sull'arbitro Zufferli e il VAR: "Non parlo"

Baroni accetta la sconfitta ma non l'arbitraggio visto al Tardini. Alla domanda diretta sugli episodi che hanno in parte caratterizzato la partita della Lazio a Parma, il tecnico dei capitolini non ci sta ed esprime il proprio disappunto con una frase secca e chiara: "No, non commento nulla". Un macigno sulla prestazione del direttore di gara Zufferli e sul VAR, rei di essere intervenuti in alcuni momenti del match che hanno indirizzato poi la partita in direzione dei padroni di casa.

Il fallo sul gol di Rovella segnalato dal VAR

Ma a cosa si riferisce Baroni nel suo silenzio polemico? Il VAR è stato protagonista soprattutto nel primo tempo in due momenti in particolare. Il primo, sul gol di Rovella dopo solo 2 minuti con l'euro gol del centrocampista della Lazio annullato dopo che Zufferli lo aveva convalidato. Per capire il motivo bisogna riavvolgere il nastro molto prima, proprio a ridosso dell'inizio dell'azione quando lo stesso Rovella si libera dalla morsa avversaria commettendo – per la moviola – un fallo determinante. Rimangono effettivamente molti dubbi, perché l'azione prosegue a lungo prima che dal limite dell'area di rigore venga scoccato un tiro imparabile.

Il rigore su Zaccagni e l'errore di Zufferli

Il secondo episodio della discordia è nei minuti di recupero del primo tempo, qualche istante prima dell'intervallo. Zaccagni entra in area di rigore e viene atterrato. Anche in questo caso per Zufferli è massima punizione, con tiro dal dischetto ma non per il VAR. Che richiama dopo un lungo check l'arbitro al monitor: prodromo per cambiare ancora una volta la decisione presa dal campo. Il rigore non c'è, e la decisione appare corretta, ma resta l'errore arbitrale nella valutazione che ha scatenato poi una mini rissa tra i giocatori a nervi scoperti.

Il contatto su Zaccagni in area: l'arbitro Zufferli fischia rigore, il VAR corregge