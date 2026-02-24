Barella chiede inutilmente un rigore in Inter-Bodo Glimt e il suo volo esagerato diventa virale

Inter-Bodo Glimt è una gara in cui la tensione si taglia a fette, è il ritorno dei playoff di Champions League, con i nerazzurri che vogliono ribaltare il 3-1 incassato in Norvegia. Il copione è quello previsto. L'Inter attacca, il Bodo si difende compatto. Nei minuti finali del primo tempo i nerazzurri richiedono due calci di rigore. L'arbitro non ne assegna nessuno. Poche storie, anche riguardano le immagini, ma sul secondo a rivedere il video si vede Barella volare. E sui social si sono fatte tante ironie sul volo del centrocampista nerazzurro.

L'Inter chiede due rigori a fine primo tempo

Si gioca in una sola metà campo, anzi, quasi in una sola area di rigore. E figuriamoci se poteva essere diversa l'interpretazione di Inter e Bodo Glimt. Dimarco è una scheggia, Pio Esposito e Thuram pungono poco. Negli ultimi minuti del primo tempo la squadra nerazzurra, saldamente al comando in Serie A, reclama per due episodi dubbi in area di rigore. Il primo viene rapidamente chiuso perché non c'è fallo di mani di un giocatore del Bodo, Berg. Il pallone lo tocca con l'ascella. Nel secondo invece c'è un contatto con Barella protagonista, ma il calciatore norvegese tocca prima il pallone, dunque niente rigore.

Il volo di Barella in Inter-Bodo Glimt

L'arbitro spagnolo Hernandez non ravvisa il calcio di rigore, ed ha ragione pure per il VAR che non interviene. Barella viene leggermente toccato, ma dopo il colpo al pallone dell'avversario, e quel volo piuttosto accentuato fa discutere tanto sui social. Da commenti velenosi a commenti ironici, il protagonista è il centrocampista sardo che viene accusato di simulazione. Una parola che recentemente è stata abbinata a un altro calciatore dell'Inter, e cioè Bastoni che ha scatenato un putiferio in Inter-Juventus, e anche dopo in realtà. Perché una sua simulazione, poi confessata pubblicamente, ha provocato l'espulsione di Kalulu e una infinità di polemiche, anche da parte del mondo arbitrale.