Barcellona-Real Madrid oggi in finale di Supercoppa, dove vederla in tv e streaming: orario e formazioni

Il Barcellona e il Real Madrid si affronteranno oggi nella finale della Supercoppa di Spagna. “El Clasico” in Arabia Saudita si gioca con orario di inizio alle 20. La finale si potrà vedere in TV in chiaro e in streaming gratis.

Stasera a Jeddah si disputa la finale della Supercoppa di Spagna. In campo, come al solito, il Barcellona e il Real Madrid. L'incontro prenderà il via alle ore 20. Le due grandi di Spagna hanno dovuto superare un turno per accedere alla finalissima. Il Barcellona, vincitore della Liga e della Coppa del Re la scorsa primavera, ha sconfitto 5-0 l'Athletic Bilbao. Mentre il Real Madrid ha superato in un caldissimo derby per 2-1 l'Atletico del polemico Simeone. La partita si potrà seguire in diretta sul canale Youtube ‘Cronache di spogliatoio'. Telecronaca di Cattaneo e D'Agostino.

Per il settimo anno di fila la Supercoppa di Spagna si tiene in Arabia Saudita e con la formula della Final Four. Un giro immenso per una finale canonica. Visto che nelle ultime undici edizioni per dieci volte hanno vinto o il Barcellona o il Real Madrid, che non è la squadra con il maggior numero di titoli in questa manifestazione. Nell'unico precedente stagionale i blancos si sono imposti per 2-1.

Partita: Barcellona-Real Madrid

Dove: King Abdullah Sport City, Jeddah

Quando: domenica 11 gennaio 2026

Orario: 20:00

Diretta TV: Cronache di Spogliatoio

Diretta Streaming: Cronache di Spogliatoio

Competizione: Supercoppa di Spagna, finale

Barcellona-Real Madrid dove vederla in TV: "El Clasico" è in chiaro

La partita che decreterà la squadra vincitrice della Supercoppa di Spagna sarà visibile gratis. Infatti i diritti esclusivi di questa competizione sono appannaggio di ‘Cronache di spogliatoio', che trasmetterà anche questo incontro. Per vedere la finale tra Barcellona e Real Madrid basterà collegarsi a YouTube e scegliere il canale di ‘Cronache di Spogliatoio'.

Dove vedere Barcellona-Real Madrid in diretta streaming gratis: l'orario

Anche lo streaming sarà gratis e in chiaro. Servirà ‘solo' collegarsi sul canale Youtube di ‘Cronache di spogliatoio' per seguire la finale tra Barcellona e Real Madrid in diretta questa sera, a partire dalle ore 20. Telecronaca di Marco Cattaneo e dell'ex calciatore Gaetano D'Agostino.

Barcellona-Real Madrid, le probabili formazioni della finale di Supercoppa di Spagna

Il Barcellona se la giocherà con il 4-2-3-1. Levandowski centravanti, alle sue spalle con Yamal e Raphinha anche Fermin Lopez. Mancherà Mbappé invece nel Real Madrid, che davanti conferma Gonzalo Garcia.

BARCELLONA (4-2-3-1): Joan Garcia; Koundé, Cubarsì, Martin; Balde; E. Garcia, Pedri; Yamal, Raphinha, Fermin Lopez; Lewandowski. All. Flick

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Rudiger, Asencio, Carreras; Tchouaméni, Camavinga; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Jr; G. Garcia. All. Xabi Alonso