Barcellona-Real Madrid oggi in finale di Supercoppa, dove vederla in tv e streaming: orario e formazioni
Stasera a Jeddah si disputa la finale della Supercoppa di Spagna. In campo, come al solito, il Barcellona e il Real Madrid. L'incontro prenderà il via alle ore 20. Le due grandi di Spagna hanno dovuto superare un turno per accedere alla finalissima. Il Barcellona, vincitore della Liga e della Coppa del Re la scorsa primavera, ha sconfitto 5-0 l'Athletic Bilbao. Mentre il Real Madrid ha superato in un caldissimo derby per 2-1 l'Atletico del polemico Simeone. La partita si potrà seguire in diretta sul canale Youtube ‘Cronache di spogliatoio'. Telecronaca di Cattaneo e D'Agostino.
Per il settimo anno di fila la Supercoppa di Spagna si tiene in Arabia Saudita e con la formula della Final Four. Un giro immenso per una finale canonica. Visto che nelle ultime undici edizioni per dieci volte hanno vinto o il Barcellona o il Real Madrid, che non è la squadra con il maggior numero di titoli in questa manifestazione. Nell'unico precedente stagionale i blancos si sono imposti per 2-1.
- Partita: Barcellona-Real Madrid
- Dove: King Abdullah Sport City, Jeddah
- Quando: domenica 11 gennaio 2026
- Orario: 20:00
- Diretta TV: Cronache di Spogliatoio
- Diretta Streaming: Cronache di Spogliatoio
- Competizione: Supercoppa di Spagna, finale
Barcellona-Real Madrid dove vederla in TV: "El Clasico" è in chiaro
La partita che decreterà la squadra vincitrice della Supercoppa di Spagna sarà visibile gratis. Infatti i diritti esclusivi di questa competizione sono appannaggio di ‘Cronache di spogliatoio', che trasmetterà anche questo incontro. Per vedere la finale tra Barcellona e Real Madrid basterà collegarsi a YouTube e scegliere il canale di ‘Cronache di Spogliatoio'.
Dove vedere Barcellona-Real Madrid in diretta streaming gratis: l'orario
Anche lo streaming sarà gratis e in chiaro. Servirà ‘solo' collegarsi sul canale Youtube di ‘Cronache di spogliatoio' per seguire la finale tra Barcellona e Real Madrid in diretta questa sera, a partire dalle ore 20. Telecronaca di Marco Cattaneo e dell'ex calciatore Gaetano D'Agostino.
Barcellona-Real Madrid, le probabili formazioni della finale di Supercoppa di Spagna
Il Barcellona se la giocherà con il 4-2-3-1. Levandowski centravanti, alle sue spalle con Yamal e Raphinha anche Fermin Lopez. Mancherà Mbappé invece nel Real Madrid, che davanti conferma Gonzalo Garcia.
BARCELLONA (4-2-3-1): Joan Garcia; Koundé, Cubarsì, Martin; Balde; E. Garcia, Pedri; Yamal, Raphinha, Fermin Lopez; Lewandowski. All. Flick
REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Rudiger, Asencio, Carreras; Tchouaméni, Camavinga; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Jr; G. Garcia. All. Xabi Alonso