Simeone a Vinicius: “Florentino ti caccerà dal Real, ricordatelo”, la risposta: “Hai perso ancora”

Durante Atletico-Real Madrid ci sono stati due momenti di forte tensione tra Diego Simeone e Vinicius. L’allenatore ha usato parole forti verso il brasiliano, che si è vendicato dopo la partita con una risposta velenosa.

Una partita tranquilla, pacifica, tra Real e Atletico Madrid non può esistere, nemmeno se è una semifinale della Supercoppa di Spagna. Sul campo i blancos si sono imposti per 2-1 e giocheranno domenica prossima la solita finale con il Barcellona. Durante l'incontro c'è stato un momento di vera tensione tra Vinicius e Diego Simeone. L'allenatore ha usato parole forti verso il brasiliano, che si è preso la sua rivincita con un post su Instagram.

Cosa ha detto Simeone a Vinicius

Simeone e Vinicius tendenzialmente non sono due personaggi che gettano acqua sul fuoco. Nel corso del secondo tempo di Atletico-Real Madrid, mentre Vinicius richiamava l'arbitro lamentandosi di qualcosa, l'allenatore che è piuttosto vicino gli dice qualcosa. Secondo i media spagnoli esattamente questo: "Florentino Perez ti manderà via, ricorda ciò che ti dico". Vinicius si gira, lo guarda e poi torna a correre. Poco dopo c'è il secondo round. Xabi Alonso sostituisce l'attaccante, il pubblico fischia. Simeone si avvicina e gli dice: "Ascolta". Gli animi si scaldano si arriva quasi alla rissa e c'è un cartellino per entrambi.

Xabi Alonso critica Simeone: "Ha superato il limite"

Finita la partita quel duplice battibecco, a essere buoni, diventa tema di dibattito. Xabi Alonso è andato giù duro nei confronti di Vinicius: "Prima di tutto cerco di essere rispettoso con i giocatori e con quelli degli altri non parlo. Ho sentito ciò che ha detto Simeone a Vinicius e non mi è piaciuto. Non si può parlare così. Il limite è stato oltrepassato".

La risposta di Vinicius sui social: "Hai perso ancora"

Vinicius non se l'è tenuta la frase di Simeone, anzi le due frasi. E subito dopo la partita, forse già mentre era negli spogliatoi ha voluto dedicare un pensiero, non certo poetico, al ‘Cholo, su Instagram ha trovato un post che lo vedeva co-protagonista con l'allenatore argentino. Uno screen dell'uscita dal campo dell'attaccante e una scritta semplice: "Cholo Simeone vs Vinicius".

Il brasiliano l'ha commentata scrivendo in modo pungente: "Has perdido otra eliminatorias". Con una serie di emoje allibite. In sostanza ha sottolineato l'ennesima vittoria del Real sull'Atletico. Il modo migliore per vendicarsi da parte del brasiliano, ma c'è da scommettere che questo duello non è finito né a Jeddah né con il commento social.