Valverde butta giù la porta di Oblak: il Real batte l’Atletico e va in finale di Supercoppa

Un lampo devastante e un’esultanza carica di rabbia: Federico Valverde ha acceso subito la Supercoppa spagnola con un gol destinato a restare negli occhi. Dopo appena due minuti, l’uruguaiano si è presentato sul pallone da oltre venti metri, ha osservato barriera e porta e ha scelto la soluzione più diretta: una fucilata imparabile. Il destro, potente e preciso, ha sorpreso Oblak e si è infilato in rete, portando avanti i suoi con una conclusione tanto violenta quanto efficace.

Il tiro, più di forza che di finezza, ha messo in evidenza le incertezze dell’Atlético: barriera non impeccabile e reazione tardiva del portiere. Il risultato è stato il boato del King Abdullah Sport City, colorato di bianco e scosso da un’esplosione di entusiasmo.

Subito dopo il gol, Valverde ha dato sfogo a tutta la tensione accumulata: corsa verso la bandierina, urla liberatorie e gesti rabbiosi, colpendosi la testa come a voler scacciare mesi di attesa.

Non solo una rete, ma una vera dichiarazione d’intenti: il primo centro stagionale dell’uruguaiano, capace di indirizzare la partita e trasmettere energia a tutta la squadra di Xabi Alonso, lasciando l’Atlético frastornato fin dalle battute iniziali.

Real Madrid-Barcellona sarà la finale di Supercoppa di Spagna

Il Barcellona aveva lanciato la sfida con un netto 5-0 all’Athletic Bilbao, il Real Madrid ha risposto presente. Nella seconda semifinale della Supercoppa di Spagna, i Blancos hanno battuto 2-1 l’Atletico Madrid nel derby di Jeddah, conquistando l’accesso alla finale e preparando l’ennesimo Clasico che assegnerà il trofeo.

Senza Mbappé, la squadra di Xabi Alonso ha indirizzato subito la gara grazie a una straordinaria punizione di Valverde dopo poco più di un minuto, un destro potentissimo che ha sorpreso Oblak. L’Atletico ha provato a reagire, ma Courtois si è opposto a Sørloth prima dell’intervallo. Nella ripresa è arrivato il raddoppio del Real con Rodrygo, bravo a sfruttare un assist ancora di Valverde. La risposta dei Colchoneros è stata immediata con il colpo di testa vincente di Sørloth, ma nel finale Courtois ha chiuso la porta su Griezmann e il destro di Llorente è finito a lato di poco.

Il successo nel derby proietta così il Real Madrid all’atto conclusivo della Supercoppa, dove domenica sfiderà il Barcellona: per il quarto anno consecutivo sarà ancora un Clasico a decidere il trofeo.