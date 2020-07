Un patto fra tecnico e capitano per trascinare la squadra alla conquista della Champions. Il faccia a faccia fra Leo Messi e Quique Setien, capitano e tecnico del Barcellona, ha portato i suoi frutti. Dopo la sconfitta contro l'Osasuna alla penultima giornata, secondo quanto ripotato da Mundo Deportivo, ci sarebbe stato un colloquio fra i due per terminare al meglio la stagione (0-5 sul campo dell'Alaves nell'ultima giornata) e conquistare la Champions League.

Già, la coppa dalle grandi orecchie, il trofeo che manca ormai da 5 anni in Catalogna e che per troppe volte negli ultimi anni è stato visto alzare dai rivali del Real Madrid. Una condizione che ha dato la giusta carica a squadra e allenatore in questo momento, per concentrarsi al meglio prima poi di fare, con la società, le giuste valutazioni sul futuro.

Vincere la Champions League era nel dna del Barcellona. In questi anni però, questa condizione è venuta un pò a mancare nel club catalano che ha ancora nelle mente le immagini delle rimonte contro Roma nel 2018 e Liverpool lo scorso anno. E allora ecco giustificato lo sfogo di Messi a fine partita contro l'Osasuna e i sentori di uno spogliatoio spaccato nelle ultime settimane. Messi e Setien allora si sarebbero parlati, gettando un pò le basi sul lavoro da fare in vista della Champions League. I risultati si sono visti subiti con la convincente vittoria (0-5) sul campo dell'Alaves nell'ultima giornata.

Tant'è che anche lo stesso Setien, ha ‘giustificato' le dure dichiarazioni, quasi di resa, di Messi dopo la sconfitta con l'Osasuna: “Quando parla di autocritica – ha affermato Setien in settimana – è normale che parli in questo modo. Parlare dopo una sconfitta non è lo stesso che dopo una vittoria, le sensazioni sono molto diverse". Un modo quasi palese di gettare acqua sul fuoco e concentrarsi sulla sfida al Napoli al Camp Nou che sarà uno spartiacque fondamentale per il futuro del tecnico, di altri giocatori e soprattutto, anche, di Leo Messi al Barcellona…