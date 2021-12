Balotelli torna uomo mercato, trattativa a sorpresa per gennaio: “Devono darci 10 milioni” Mario Balotelli è tornato grande protagonista e le sue prodezze con la maglia dell’Adana Demirspor non sono passate inosservate: possibile trasferimento già a gennaio.

A cura di Paolo Fiorenza

Mario Balotelli ci crede sempre più nel ritorno in Nazionale, prima per i playoff mondiali in programma a marzo e poi per andare a giocare il torneo in Qatar nel dicembre prossimo dopo aver contribuito a conquistarlo nel doppio confronto con Macedonia e poi in caso di vittoria contro una tra Portogallo e Turchia. "Mario ha come chiodo fisso quello di tornare in Nazionale, ne ha davvero grande voglia – ha detto recentemente Vincenzo Montella, suo attuale tecnico all'Adana Demirspor – Sa che non è facile perché manca dall'azzurro da tanti anni. Io lo sto seguendo, perchè deve crescere di condizione ma ce la mette tutta e soprattutto ha l'obiettivo di provarci. Poi starà a Mancini valutare e fare la sua scelta nei prossimi mesi".

Intanto Balotelli prova a sostenere la propria candidatura nel modo migliore possibile, ovvero trascinando l'ambiziosa squadra neopromossa – che lo ha preso l'estate scorsa a parametro zero – nei quartieri alti della Super Lig turca: a metà campionato è sesta in classifica, ad appena tre punti dal terzo posto. Gol strepitosi come quello segnato domenica scorsa contro il Goztepe – un missile da quasi 30 metri che si è infilato nel sette – sono la benzina delle speranze del bresciano, ma anche il motore del suo orgoglio nei confronti di chi ride della possibilità che torni a vestire la maglia dell'Italia. In quel "muti" postato da Super Mario qualche ora fa c'è tutta l'autostima ancora intatta del 31enne attaccante.

La buona stagione di Balotelli – condita da 8 reti e 4 assist in 20 presenze totali, senza aver mai creato alcun problema in spogliatoio – ha riacceso su di lui anche i riflettori del calciomercato. È la big del calcio turco, il Galatasaray, alle prese con una stagione difficile che lo vede attualmente decimo in classifica (ma qualificato agli ottavi di Europa League), ad aver messo nel mirino l'azzurro, nell'ambito di una campagna acquisti a gennaio che si annuncia poderosa per risalire posizioni, come richiesto espressamente dal tecnico Fatih Terim.

L'interessamento del club di Istanbul per Balotelli è stato riportato al presidente dell'Adana Demirspor Murat Sancak, che ha non ha chiuso le porte all'operazione, fissando anzi il prezzo del giocatore: "Non abbiamo sentito nulla per ora, ma non è facile ottenere giocatori da me. Mario può andare solo se dico ‘Vai'. Non voglio lasciarlo adesso perché è il miglior giocatore del campionato. Ma se il Galatasaray ha 10 milioni di euro, possiamo sederci e parlare. Non abbiamo ricevuto un'offerta e non abbiamo intenzione di venderlo, ma come ho detto, se hanno soldi, ci vediamo per Balotelli". A 31 anni e con parecchie vite alle spalle, il buon Mario è ancora in grado di creare hype…