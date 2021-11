Balotelli straripante, gol, assist e l’Adana dilaga: un messaggio per Mancini Mario Balotelli grande protagonista nell’ultima vittoria dell’Adana di Vincenzo Montella. Gol e assist per il centravanti che spera di convincere Roberto Mancini.

A cura di Marco Beltrami

Mario Balotelli straripante. Il centravanti italiano si è preso la scena in Turchia, ritrovando il gol che gli mancava dal 24 ottobre e trascinando al successo l'Adana Demirspor di Vincenzo Montella nel match di Coppa di Turchia contro il Serik Belediyespor. Il 5-0 finale è figlio soprattutto della grande prestazione di SuperMario che ha probabilmente trovato nuovi stimoli nella speranza di tornare a vestire la maglia della Nazionale che a marzo sarà impegnata ai playoff. Ecco allora una prova da incorniciare che rappresenta un messaggio per il suo mentore Roberto Mancini.

La giornata di grazia di Mario Balotelli è iniziata dopo soli 10′. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo l'ex bomber di Inter, Milan, Liverpool e Manchester City, si è piazzato nei pressi del primo palo. Con un mix di furbizia e forza fisica, si è liberato del suo marcatore che aveva provato inutilmente anche il classico "abbraccio". Maniere forti ma regolari quelle di Balo, che ha fatto finire a terra il difensore biancorosso e ha potuto colpire di testa indisturbato, beffando il portiere avversario. Uno sguardo al giocatore finito a terra e nessuna esultanza per l'italiano (una scena che abbiamo visto spesso e volentieri nel corso della sua carriera), che è stato abbracciato dai suoi compagni.

Quattro minuti più tardi Balotelli ha vestito i panni dell'uomo assist. Bellissimo il lancio di prima intenzione, per Akgun che ha battuto ancora una volta il portiere del Serik Belediyespor con una bordata nel sette. Ancora una volta applausi da parte di tutta la squadra sia al marcatore che a Supermario che si è giocato il premio di man of the match con l'altra vecchia conoscenza della Serie A Bjarnason, autore di una doppietta. Giornata di grazia dunque per Balotelli al sesto gol e al terzo assist stagionale. E chissà che Mancini non ci faccia un pensierio.