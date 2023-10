Balotelli si ripresenta in Turchia con una doppietta: Super Mario torna al gol dopo sei mesi Il debutto bis di Balotelli con l’Adana non poteva essere più bello: l’attaccante firma una doppietta al ritorno in Turchia e si mette alle spalle la brutta esperienza con il Sion.

A cura di Ada Cotugno

Mario Balotelli ha deciso di tornare all'Adana Demispor e il rientro a casa non poteva essere più bello di così. Alla prima partita da titolare con la sua ex squadra Super Mario ha sfoggiato una prestazione da vero eroe, impreziosita dai due gol che hanno fissato la vittoria sul 4-0. E così anche lui può tornare a esultare, a sei mesi dall'ultima volta: prima di oggi era riuscito a segnare a metà aprile, poco prima di rompere il rapporto con il Sion.

Dopo aver assistito da lontano alle prime tre partite dopo il suo arrivo, l'attaccante italiano è finalmente sceso in campo da protagonista contro l'Alanyaspor, ripercorrendo i fasti che lo avevano accompagnato nella precedente avventura guidato dall'allenatore Vincenzo Montella.

Balotelli si è presentato per la seconda volta ai tifosi turchi con il marchio di fabbrica, quello del bomber che nonostante le difficoltà non ha mai perso il senso del gol. Dopo l'esperienza infelice al Sion, chiusa con la retrocessione e tante colpe addossate da parte della società che lo aveva messo fuori squadra, l'attaccante ha voltato pagina tornando nell'isola felice dove nella stagione 2021/22 aveva segnato 18 gol in 31 apparizioni.

E anche la seconda avventura all'Adana è partita con il piede giusto: nella sua prima partita da titolare ha portato a casa una vittoria per 4-0 con una doppietta che lo ha già trasformato nell'idolo dei tifosi che, in verità, non lo avevano mai dimenticato. Dopotutto è difficile mettere da parte Balotelli, per la sua personalità e anche per ciò che riesce a dare in campo.

Con un inchino ha salutato il pubblico sugli spalti dopo la prima rete, arrivata alla mezz'ora di gioco con un colpo di testa, per poi replicare al 47′ con la sua doppietta personale. L'attaccante ha abbandonato il campo al 60′ accompagnato dal grande applauso di tutto lo stadio che ha finalmente ritrovato il suo campione.

Per Balotelli è il modo perfetto di rialzare la testa dopo l'esperienza complicata al Sion, accompagnata anche da tante polemiche. In Turchia aveva trovato la sua dimensione e il ritorno testimonia il grande legame con la squadra, rinsaldato da una doppietta che battezza nel modo migliore il nuovo cammino.