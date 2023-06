Balotelli capro espiatorio del disastro storico del Sion: “Su di lui ci sbagliavamo” Dopo la retrocessione del Sion tempo di bilanci anche per Mario Balotelli, molto criticato in Svizzera. Le parole del direttore sportivo sono una bocciatura senz’appello.

A cura di Marco Beltrami

Il peggiore incubo del Sion è diventato realtà, con la retrocessione nella Serie B svizzera dopo la sconfitta nello spareggio contro il Lausanne Ouchy. Lacrime e rabbia per i biancorossi che nel 21° secolo non avevano mai lasciato il massimo campionato. Mario Balotelli ha assistito alla debacle della sua squadra da lontano, visto che il connazionale Tramezzani non lo ha convocato per i due match decisivi.

Il bilancio dell'attaccante ex Inter e Milan che in una recente intervista si è detto pronto per una nuova avventura ad alti livelli magari in Italia, è assolutamente negativo considerando anche le altissime aspettative riposte in lui. Supermario è stato il colpo di mercato del Sion, ma la sua avventura si è chiusa con 6 gol in 18 partite complessive, purtroppo condizionata anche dagli infortuni.

In merito alla sua esclusione nelle ultime due uscite, l'allenatore Paolo Tramezzani tornato in panchina dopo l'esonero di inizio stagione ha glissato: "Sarebbe ingiusto che il resto della squadra parlasse di lui. Non so se Mario Balotelli giocherà ancora per l'FC Sion. Il club esaminerà presto la questione. Le risposte a tutte le domande arriveranno presto".

Meno filtri da parte del direttore sportivo Barth Constantin, figlio del presidentissimo e patron Christian. Le sue parole riportate da Blick sono la fotografia del tracollo del Sion a cui è andato tutto storto quest'anno: "Abbiamo commesso troppi errori, trascurato cose prima. Quest'anno non siamo stati bravi, la società così come i giocatori".

E a proposito di giocatori, impossibile non fare riferimento al mercato e a quegli innesti che non hanno dato il contributo sperato. In primis Balotelli considerato un po' il capro espiatorio: "Per quanto mi riguarda, su Mario Balotelli mi sbagliavo totalmente. L'arrivo di un giocatore del genere ha portato entusiasmo, è stata la telenovela dell'estate. Avrebbe dovuto permetterci di fare un passo avanti segnando una ventina di gol. Sfortunatamente, ne ha fatti solo cinque e non ha avuto le prestazioni che speravamo".

Quale futuro dunque per Balotelli? Il direttore sportivo del Sion, e uomo mercato fa il punto della situazione in vista di una possibile chiusura: "Mario Balotelli è ancora in Svizzera. Abbiamo un appuntamento e tutti saranno presenti. Dobbiamo sistemare le cose. Devi dormire e digerire le tue emozioni negative. Indosserà ancora la maglia dell'FC Sion? Non penso ora. Sono deluso e abbattuto".