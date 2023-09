Balotelli chiude anche col Sion: ora proverà a rilanciarsi ancora nella sua vecchia squadra Mario Balotelli ha firmato oggi la risoluzione contrattuale col Sion. L’attaccante bresciano è ora pronto a rilanciarsi ancora ripartendo di nuovo dalla Turchia.

A cura di Fabrizio Rinelli

Mario Balotelli non ha ancora trovato la sua dimensione nel calcio. L'attaccante bresciano ha compiuto ad agosto 33 anni e si pensava che la sua ultima esperienza in Svizzera al Sion potesse rilanciarlo in qualche modo. Il desiderio di vestire per un'ultima volta la maglia della Nazionale Italiana non l'aveva mai nascosto e forte di questo sogno era andato avanti per la sua strada. In terra elvetica però non si è riuscito a imporre come si auspicava.

Solo 6 gol in 18 presenze con tanto di caos generatosi per un pugno involontario dato da Supermario a una festa di Carnevale al direttore sportivo del Sion, Barthélémy Constantin, figlio del presidente Christian. Un episodio che di fatto ha chiuso la sua esperienza con il club svizzero che l'aveva prelevato solo l'estate scorsa dall'Adana Demispor in Turchia. Proprio oggi infatti Fabrizio Romano ha fatto sapere della sua risoluzione contrattuale col Sion firmata proprio in questa giornata. Balotelli si ritrova dunque nuovamente senza squadra e dopo le recenti esperienze poco felici in Italia al Brescia e al Monza pare deciso a far ritorno dove è stato è meglio: in Turchia.

Balotelli infatti sembra essere pronto a ritornare all'Adana Demirspor dove ha già giocato per una stagione nel 2021/22 prima di trasferirsi proprio in Svizzera. La società pare voglia fortemente Balotelli in un ambiente in cui evidentemente ha lasciato un buon ricordo. Nell'unica annata giocata con il club turco allora allenato da Vincenzo Montella, Supermario mise a segno ben 18 gol in campionato. Un campionato competitivo che mai come quest'anno vede il Galatasaray di Icardi e Mertens favoritissimo per la vittoria finale.

Leggi anche Una squadra ha scoperto un modo geniale per aggirare la regola del fuorigioco: ora va cambiata

L'attaccante bresciano sta dunque lavorando proprio per questo nuovo ritorno all'Adama sperando di ripetere la fortunata stagione 2021/2022. Balotelli però in quest'occasione non troverà più Montella come allenatore ma Patrick Kluivert. L'ex attaccante olandese che ha anche vestito la maglia di Ajax, Barcellona e Milan, è di fatto il nuovo tecnico della squadra turca che può contare anche su giocatori del calibro di Belhanda, Nani e l'ex milanista Niang. Un motivo in più per poter tornare nuovamente il vecchio Balotelli goleador.