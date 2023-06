Nuova bufera su Balotelli: pugno in faccia al Ds del Sion e occhio nero, ma è tutto un errore Svelata una rissa in cui è stato coinvolto Mario Balotelli, l’avventura col Sion retrocesso è stata fallimentare: “Abbiamo fatto tutto il possibile con lui, ci siamo illusi. Non ci siamo riusciti”.

A cura di Paolo Fiorenza

Non c'è pace per Mario Balotelli, reduce dalla comparsata – molto ben pagata, ma non tanto apprezzata dai tifosi viste le poche parole spiccicate – alla postazione di commento di BT Sport in occasione della finale di Champions League vinta dal Manchester City sull'Inter. Nelle ultime ore in Svizzera – dove il 32enne attaccante bresciano milita nel Sion, fresco di retrocessione – è esploso un altro caso intorno al suo nome: il quotidiano Blick infatti riporta una rissa in cui Balotelli è rimasto coinvolto e che risale allo scorso carnevale.

Era febbraio e il Sion era reduce dal pareggio per 1-1 col Winterthur. Super Mario e il direttore sportivo del club, nonché figlio del presidente, Barthelemy Constantin, hanno avuto l'idea di partecipare assieme ad una festa in maschera. Entrambi dunque si sono travestiti per non farsi riconoscere, con due costumi a tema ‘Pikachu' e ‘La casa di carta', ma le cose a un certo punto hanno preso una piega imprevista e assolutamente sgradevole.

Secondo quanto riporta il quotidiano zurighese, uno dei presenti alla festa avrebbe riconosciuto Balotelli provando a fotografarlo, il che avrebbe irritato il giocatore e provocato la sua reazione. "Prima si sono scambiate parole grosse e insulti, poi sono volati i pugni – scrive Blick, che poi riferisce come Constantin Jr sia intervenuto per proteggere Mario venendo tuttavia colpito da un cazzotto del giocatore – In mezzo alla rissa, il direttore sportivo ha improvvisamente ricevuto un pugno da Balotelli". Si è trattato chiaramente di un colpo ricevuto per errore da parte dell'attaccante, ma tuttavia è stato molto doloroso per il dirigente, che si è ritrovato con un occhio nero.

Mario Balotelli ha ancora un anno di contratto col Sion, ma il club ne farebbe volentieri a meno

È l'ennesima pagina non esattamente positiva dell'esperienza di Balotelli in Svizzera: arrivato l'estate scorsa al Sion dopo la buona annata in terra turca con la maglia dell'Adana Demirspor, l'ex nazionale azzurro è stato coinvolto più di tutti nel disastro totale di questa stagione, culminato nella retrocessione del club dopo ben quattro avvicendamenti in panchina, col disperato (e inutile) ritorno per le ultime partite di Paolo Tramezzani.

A fronte di uno stipendio annuo di quasi 3 milioni di euro (la fonte è sempre Blick), Balotelli ha segnato soltanto sei gol ma soprattutto non ha mostrato alcun segno di quella leadership che speravano assumesse, con atteggiamenti svogliati in campo e qualche intemperanza fuori. A settembre è stato visto barcollare per Losanna dopo una notte di baldoria, a novembre si è sfogato contro la Swiss Football League paragonandola alla mafia e ha mostrato il dito medio ai tifosi del Basilea.

Il giocatore ha un altro anno di contratto col Sion, ma il club del Vallese ne farebbe volentieri a meno nella prossima stagione, così come è difficile immaginare l'ex Inter e Milan giocare in seconda divisione: "Ci siederemo sicuramente tutti a un tavolo. L'agente di Mario, Enzo Raiola, il suo avvocato, il nostro avvocato, mio padre e io – ha detto al riguardo lo stesso Ds Constantin, che poi ha ammesso il fallimento totale dell'operazione – Abbiamo fatto tutto il possibile perché pensasse principalmente al calcio. Non ci siamo riusciti. Ci siamo illusi riguardo a Balotelli". Non i primi durante la carriera di Super Mario.