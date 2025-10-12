Balotelli risponde a tutte le domande tranne una: “Non parlo di questo”. Piovono applausi

Mario Balotelli aspetta una nuova squadra a gennaio e conferma la sua attività di volontariato: “Ma non mi piace parlare di queste cose”. L’ex nazionale azzurro spiega perché vede spesso la figlia Pia e invece poco il secondogenito Lion: “Sono scelte purtroppo non mie”.

Nessuno ha ricevuto tanti applausi al Festival dello Sport che si sta svolgendo in questi giorni a Trento come Mario Balotelli. Le parole del 35enne calciatore bresciano, attualmente svincolato dopo la fine dell'esperienza non positiva al Genoa, sono state seguite da ripetuti boati del pubblico, che evidentemente è tuttora molto affezionato all'ex attaccante della nazionale. Super Mario ha spiegato di aver ricevuto qualche offerta dall'estero, ma nessuna dall'Italia. Lui tuttavia ci spera ancora, avendo rifiutato le prime: "A questo punto vedremo a gennaio". Insomma, non è assolutamente un calciatore ritirato: "Fisicamente sto bene". Balotelli sul palco ha risposto a tutte le domande, tranne una: quella sul volontariato che fa per i bambini.

Mario Balotelli e il volontariato: "Non mi è piaciuto parlare di queste cose"

"Sono uno che non parla di questo. Non ha senso, non mi è mai piaciuto parlare di questo. Sì, comunque lo sto facendo", si è schermito tra gli applausi Balotelli, che anche in passato ha fatto gesti di beneficenza senza cercare mai visibilità. La domanda si riferisce alla recente fine del suo percorso di 40 ore con l'associazione "Bimbo chiama Bimbo", con sede a Mompiano (un quartiere di Brescia), dove Mario ha aiutato i ragazzini tra gioco e altre attività.

Mario Balotelli con la tuta del del Genoa: ha giocato pochissimo

Si trattava di ore obbligatorie per lui, concordate col tribunale di Brescia dopo un incidente stradale di due anni fa: Balotelli era andato fuori strada e si era rifiutato di sottoporsi all'alcol test. Assieme al ritiro della patente era arrivata una denuncia penale: in questi casi la "messa in prova" con "lo svolgimento di lavori di pubblica utilità" può evitare la condanna. È stata la strada scelta da Mario, che peraltro adesso ha già fatto sapere ai suoi legali e all'associazione "Bimbo chiama Bimbo" di voler continuare l'attività con i bambini anche se è finito il periodo di obbligo.

Balotelli con la figlia Pia, avuta da Raffaella Fico nel dicembre 2013

I rapporti diversi coi figli Pia e Lion: "Pia me la sto godendo, Lion purtroppo non lo vedo tanto. Scelte non mie"

Nella chiacchierata al Festival organizzato dalla ‘Gazzetta dello Sport', Balotelli ha poi parlato della sua vita privata, raccontando come i rapporti con la sua ex compagna Raffaella Fico oggi siano eccellenti, con riflessi ovviamente positivi sulla possibilità di vedere la figlia Pia: "Io ho un rapporto bellissimo con mia figlia, Pia ormai è grande (12 anni, ndr). Mio figlio Lion purtroppo non l'ho visto tantissimo per scelte della madre (la modella svizzera Clelia Carleen, ndr). La settimana prossima verrà a casa mia, sono scelte in cui purtroppo non ho potuto fare niente".

Il calciatore bresciano col secondogenito Lion appena nato, era il 2017

"Mia figlia invece – ha continuato Mario – me la sono goduta e me la godo tanto, con mio figlio non ho avuto la possibilità. A Raffaella voglio bene, so che mi vuole bene anche lei. I trascorsi vecchi sono stati errori di tutti e due, eravamo giovani, ma l'importante è essere intelligenti e riuscire ad andare avanti, capire comunque che la cosa più importante è la bambina. Quindi siamo stati bravi sotto questo aspetto, sono sincero".