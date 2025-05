video suggerito

La vita privata di Mario Balotelli: i figli con Raffaella Fico e Clelia Carleen e i rapporti con le sue ex Mario Balotelli è padre di due figli: Pia, avuta con Raffaella Fico, e Lion, nato dalla relazione con Clelia Carleen. Nel corso degli anni ha avuto diverse storie d’amore importanti, tra cui quelle con Fanny Neguesha e Francesca Monti. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mario Balotelli è padre di due figli. La sua primogenita, Pia, è nata nel 2012 dalla relazione con la showgirl Raffaella Fico, mentre il secondogenito, Lion, è venuto al mondo nel 2017 dalla sua storia con la modella Clelia Carleen. Nel corso degli anni, Balotelli ha avuto diverse relazioni sentimentali, tra cui quelle con Fanny Neguesha, Clelia Carleen e, più recentemente, con Francesca Monti. Nonostante le sue storie d'amore, l'attaccante ha più volte dichiarato di non aver mai costruito una famiglia stabile, esprimendo il desiderio di ritrovare serenità accanto a una persona con cui creare un legame duraturo.

La storia con Raffaella Fico e le tensioni per la paternità della figlia

La relazione tra Mario Balotelli e Raffaella Fico è iniziata nel 2011 e tra loro subito è scattata la passione, ma la loro storia è stata anche segnata da numerosi litigi e separazioni temporanee. Nel dicembre 2012, la showgirl ha dato alla luce Pia, ma il percorso per riconoscere ufficialmente la paternità è stato tutt'altro che semplice, come ha spiegato lui stesso nella puntata di Belve del 27 maggio 2025. Balotelli inizialmente ha messo in dubbio la sua paternità, generando una lunga disputa legale. Solo nel 2014, dopo una serie di confronti, ha riconosciuto Pia come sua figlia, mettendo finalmente fine alle polemiche che avevano accompagnato la gravidanza e i primi mesi di vita della bambina. Nonostante le tensioni, la vicenda ha mostrato un lato più umano del calciatore, che ha ammesso il suo desiderio di costruire un legame più forte con la figlia.

Mario Balotteli parla di Raffaella Fico durante la sua intervista a Belve

La relazione con Clelia Carleen e la nascita del figlio Lion

La relazione tra Mario Balotelli e Clelia Carleen, modella e bancaria, è stata più discreta rispetto ad altre storie del calciatore. I due hanno iniziato a frequentarsi nel 2016 e la loro storia è sembrata più stabile, lontana dai riflettori. Nel settembre del 2017, Clelia ha dato alla luce Lion, il secondo figlio del calciatore. La nascita del bambino ha consolidato ulteriormente il legame tra i due, anche se la loro relazione si è conclusa poco dopo, nel 2018. Nonostante la separazione, lo sportivo ha sempre mostrato un grande affetto per il bambino e ha dichiarato di aver vissuto la paternità in modo più maturo e consapevole, cercando di mantenere un buon rapporto con la madre di suo figlio per il suo bene.

L’amore con Fanny Neguesha e le frecciatine dopo la fine del fidanzamento

La storia d'amore tra Mario Balotelli e Fanny Neguesha, modella belga, è stata una delle più mediatiche e chiacchierate del calciatore. I due si sono fidanzati nel 2013 e la loro relazione sembrava destinata a durare, tanto che si parlava già di un possibile matrimonio. Tuttavia, dopo un paio di anni, la coppia si è separata, alimentando il gossip con dichiarazioni e frecciatine reciproche. Fanny, che in passato aveva parlato pubblicamente di quanto fosse difficile essere la compagna di un personaggio così noto e imprevedibile, non ha risparmiato critiche verso di lui, lasciando intendere che la relazione fosse stata segnato da mancanza di stabilità e impegno. Balotelli, dal canto suo, ha più volte dichiarato che non fosse facile portare avanti una relazione sotto la pressione dei media e delle aspettative pubbliche, ma ha comunque mostrato rispetto per l'ex fidanzata.

Mario Balotelli e Fanny Neguesha

L’ultima storia tra Mario Balotelli e Francesca Monti

L’ultima sua relazione, quella con Francesca Monti, ha attirato l’attenzione per la sua riservatezza e il fatto che la compagna fosse lontana dal mondo dello spettacolo. La storia, iniziata nel 2021, ha visto il calciatore vivere una delle sue rarissime relazioni lontane dai riflettori mediatici. Francesca, infatti, non appartiene al circuito del calcio o della moda, il che ha consentito alla coppia di mantenere una certa privacy. Nonostante le voci di una separazione che hanno circolato, la relazione è stata descritta come un tentativo di Mario di trovare equilibrio e serenità lontano dalle polemiche e dai gossip che hanno caratterizzato altre sue storie d'amore. Seppur discreta, questa unione ha rappresentato per lui un desiderio di stabilità emotiva, purtroppo mai completamente realizzato.