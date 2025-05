video suggerito

Perché Mario Balotelli chiese il test del Dna a Raffaella Fico prima di riconoscere la figlia Dalla relazione durata appena un anno tra Raffaella Fico e Mario Balotelli, è nata la piccola Pia. Poco dopo l'annuncio della gravidanza, il calciatore aveva espresso dubbi sulla paternità della bambina, arrivando a riconoscerla ufficialmente solo due anni dopo la nascita.

La storia d'amore tra Mario Balotelli e Raffaella Fico durò un anno, dal 2011 al 2012. Cinque mesi dopo la fine della loro relazione, nacque Pia (che ora ha 13 anni). Dopo l'annuncio della gravidanza, il calciatore chiese un test del Dna per avere la conferma che quella fosse davvero sua figlia. In una recente intervista a Belve, Balotelli è tornato sulla questione, sottolineando di non essersi pentito per aver avanzato questa richiesta.

L'annuncio della gravidanza di Raffaella Fico

"Mi hai dato la notizia più bella del mondo". Con questa parole Mario Balotelli accoglieva la notizia della gravidanza della sua ex fidanzata Raffaella Fico. L'annuncio della showgirl era arrivato quando il calciatore si trovava in ritiro con la Nazionale, il giorno prima della partita contro la Germania. Al settimanale Chi raccontava: "Gli ho detto: ‘Ti ricordi il nostro sogno di diventare genitori? Ecco, quel sogno è diventato realtà. Aspetto un bambino. Il tuo bambino'". La gioia, però, aveva lasciato ben presto spazio ai dubbi, con il calciatore che chiese un test del Dna che confermasse la sua paternità. Raffaella Fico, ospite di Storie di Donne al Bivio, aveva ricordato quei momenti: "Lui all'inizio era molto contento della gravidanza, poi cambiò idea. Ho dovuto fare da mamma e da papà. Per fortuna c’era la mia famiglia che mi aiutava. Ma oggi sono contentissima".

Mario Balotelli chiede il test del Dna per confermare la paternità: i motivi

A quatto mesi dalla nascita di Pia Fico, la showgirl aveva annunciato che avrebbe sottoposto la piccola al test di paternità. Un mese prima, ospite a Verissimo, si era lamentata del comportamento del suo ex fidanzato: "Anche se è stato Mario a richiedermi la prova Dna per riconoscere Pia come sua figlia, a tre mesi dalla nascita non mi ha ancora chiamato e neppure è venuto a vederla. A questo punto mi vedo io costretta a fare il test del DNA e lo renderò pubblico". Dal canto suo Balotelli aveva fatto sapere tramite i suoi avvocati che se fosse arrivata la conferma della paternità, avrebbe fatto "il suo dovere da padre fino in fondo".

I risultati e il riconoscimento della figlia dopo la sua nascita

"Finalmente la verità. Pia, dolce bambina mia! Tuo padre". Con questo tweet Mario Balotelli aveva dato la notizia di aver riconosciuto la sua primogenita, nata il 5 febbraio 2012. Da quel momento il calciatore aveva ripreso iniziato un lento processo di riavvicinamento con la figlia, nonostante i rapporti con Raffaella Fico siano irrimediabilmente cambiati.