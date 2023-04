Raffaella Fico: “Io e Mario Balotelli abbiamo provato a tornare insieme, ora siamo come fratelli” Ospite di Verissimo, Raffaella Fico ha parlato con Silvia Toffanin del suo attuale rapporto con Mario Balotelli, ex compagno e padre di sua figlia Pia: “Negli anni ci abbiamo riprovato a tornare insieme, ora è come se fossimo fratelli”.

Ospite di Verissimo, nella puntata di sabato 15 aprile, Raffaella Fico ha parlato del suo attuale rapporto con Mario Balotelli, ex compagno e padre della figlia Pia. La showgirl ha raccontato che negli ultimi anni hanno provato più volte a tornare insieme, ma che ora "siamo come fratelli".

Nonostante abbiano entrambi voltato pagina, Raffaella Fico ha confessato che qualche anno fa c'è stato un tentativo di riavvicinamento a Mario Balotelli, voluto da entrambi: "Ci abbiamo riprovato a tornare insieme negli anni, ma non ci potrà mai essere futuro. Abbiamo realizzato che possiamo essere solo i genitori di Pia". La showgirl ha poi spiegato a Silvia Toffanin che ora hanno un legame quasi fraterno, senza rancori, ma che non c'è più nulla di romantico:

Abbiamo un rapporto bellissimo, come se fossimo fratelli. Se litiga con la fidanzata, mi chiama e si sfoga, stiamo anche ore al telefono. Ora chiaramente fa parte della mia vita, però se dovessi vederlo come mio compagno in futuro, assolutamente no, ci sono tante incompatibilità.

Mario Balotelli, oltre alla piccola Pia, è padre anche di Lion, avuto nel 2017 con la compagna Clelia. Raffaella Fico ha raccontato che il calciatore è comunque un padre presente per la figlia che hanno insieme: "È una gestione sua, io do la massima disponibilità. Con Pia è sempre presente, abbiamo trascorso la Pasqua insieme. Lei sente il calore della famiglia, ma si sta abituando all'idea che i genitori non torneranno insieme". Poi la showgirl ha raccontato di non aver affrontato l'argomento della loro rottura: "Sono delle cose che tirarle fuori fa male, la modalità più semplice è non parlarne più, un pò di rancore resta comunque ".