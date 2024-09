video suggerito

Balotelli demolisce Boban, è allibito: "Con che faccia tosta dice certe cose? Ma chi sei?" L'attaccante non ha usato giri di parole per censurare l'approccio da opinionista dell'ex calciatore in tv: "Sembra che sappia tutto lui e che sia giusto solo quello che pensa lui mentre gli altri sono tutti scemi".

A Mario Balotelli il nome di Zvonimir Boban fa ribollire il sangue nelle vene. Punzecchiature, botta e risposta, repliche piccate in diretta tv hanno spesso scandito i contraddittori dopo le partite. Durante Vox to Box, l'attaccante è intervenuto per censurare atteggiamento e giudizi dell'ex calciatore croato nei confronti di Fonseca. È la coda della delusione patita in Champions League contro il Liverpool, quando il tecnico portoghese venne incalzato dalle considerazioni degli interlocutori nello studio di Sky, in particolare le obiezioni mosse dall'ex centrocampista. "Boban ce l'ha un po' con tutti. Non mi piace il suo modo di parlare – le parole di Balotelli nel corso del collegamento -. Sembra che sappia tutto lui e che sia giusto solo quello che pensa lui mentre gli altri sono tutti scemi".

È solo l'incipit di un discorso che s'infervora quando Mario affonda il colpo: "Con che faccia tosta si permette di dire certe cose a Fonseca? Vuole spiegare un allenatore come dovrebbe fare il suo lavoro… ma che modo è questo di fare? Se lui ha un’idea, può dire: mister, che dici se provavi a fare così". Invece per il modo in cui Boban si esprime l'ex milanista non ci pensa due volte a essere anche più severo nei suoi confronti: "Ma chi c*** sei? Mi sta sul ca***, posso dirlo? Ti attacca con quell’aria di superiorità, per forza di cose sta sulle scatole. Critichi con superiorità, ma vaffan****".

Le storie tese tra Balotelli e Boban in diretta tv

Boban e Balotelli non si sono mai presi, come si dice in gergo. Basta spulciare la Rete per ritrovare sequenze video che raccontano delle tensioni a caldo tra studio e spogliatoio. Un esempio? Lo scambio di battute con Giancarlo Marocchi e lo stesso Boban. "Non ho capito la sostituzione ma siccome lì in studio dicono che non sono top player forse è così", disse Balotelli durante un'intervista con Marco Nosotti. Quando l'ex centrocampista juventino gli fece notare che forse una delle più grandi pecche è "muoversi poco in campo" lui rispose in maniera tranciante: "Chi sta parlando? Secondo me non capisce di calcio… te lo dico io, fidati".

Di rimando Boban aggiunse: "Ma tu pensi di essere un fuoriclasse?". "No… questo lo dite voi che vi aspettate sempre 5 gol da Mario – la replica del giocatore -. Io, invece, penso di essere un giocatore normalissimo". La chiosa dell'ex dirigente fu netta: "È difficile che tu possa materializzare il tuo talento se ti comporti così, senza mai fare autocritica". In un'altra occasione era stato altrettanto severo verso Balotelli: "Non avrei costruito il Milan intorno a Balotelli, ha un grande tiro ma si muove pochissimo. I campioni veri sono altri, potenzialmente è un fuoriclasse ma col suo atteggiamento non lo sarà mai".