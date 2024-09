Botta e risposta tra Boban e Fonseca in diretta dopo Milan-Liverpool: “Io rispetto tutte le opinioni”

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Milan perde 3-1 in casa contro il Liverpool e a San Siro è subito protesta contro la squadra al termine della prima partita stagionale in Champions. Sul banco degli imputati chiaramente Paulo Fonseca che si appresta a vivere una settimana carica di pressione che porterà i rossoneri a giocarsi già tanto nel derby contro l'Inter campione d'Italia. Nel frattempo però il tecnico portoghese al fischio finale della partita di San Siro si è ritrovato a dover dialogare in diretta tv con Fabio Capello e Zvonimir Boban che gli hanno fatto notare diversi aspetti negativi di questo Milan.

Soprattutto il croato in pochi secondi è riuscito a fare il punto della situazione facendo notare all'allenatore ex Roma tutto ciò che non sta andando dal punto di vista tattico. "Rijnders non è una mezza punta, non è un sei ma un otto chiaro – spiega Boban a Fonseca collegato da San Siro -. Loftus-Cheek non è un dieci ma un otto: non può pensare di fare con loro due il 4-3-3 e così loro sarebbero più vicini alle punte esterne che sono molto più offensive di soliti centrocampisti che li chiamava esterni? Così non sarebbe più collegata la squadra?". A questo punto tra Boban e Fonseca va in scena una sorta di botta e risposta.

"Sta pensando di fare dei cambiamenti o vuole continuare così?" sottolinea l'opinionista Sky in attesa che Fonseca potesse fornirgli una risposta. Riscontro che arriva immediatamente con Fonseca che con la solita eleganza spiega: "Io rispetto tutte le opinioni". Boban risponde subito: "E ci mancherebbe". Una secca replica del croato con il sorriso sulle labbra. Di fatto Fonseca a quel punto si è ritrovato a controbattere a Boban e con tanta chiarezza e precisione spiega il suo punto di vista su come sia stato pensato il Milan tatticamente.

La risposta di Fonseca a Boban: "A me piace la struttura del 4-2-3-1"

“Penso che siamo troppo permeabili difensivamente – ha spiegato l'allenatore del Milan -. Se non siamo forti collettivamente, avremo sempre problemi". Fonseca poi entra nello specifico sottolineando il suo pensiero sul modo di giocare dei due giocatori citati da Boban durante la sua riflessione: "Reijnders non può giocare vicino a Fofana, Loftus Cheek può giocare come numero 10 o 8 – ha concluso Fonseca che ha difeso con forza le sue idee -. A me piace la struttura del 4-2-3–1 e così abbiamo creato situazioni più pericolose”.