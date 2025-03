video suggerito

Hakimi provoca i tifosi del Liverpool: la bandiera del PSG in mezzo al campo, una mancanza di rispetto Achraf Hakimi ha fatto un gesto provocatorio dopo la vittoria ai calci di rigore che ha fatto infuriare i tifosi del Liverpool: il terzino marocchino ha messo la bandiera del PSG in mezzo al campo di Anfield Road e questa cosa non è piaciuta.

A cura di Vito Lamorte

Achraf Hakimi fa un gesto provocatorio che ha fatto infuriare i tifosi del Liverpool: il terzino marocchino ha messo la bandiera del Paris Saint-Germain in mezzo al campo di Anfield Road dopo la vittoria ai calci di rigore della squadra di Luis Enrique.

Il giocatore del PSG ha sollevato un acceso dibattito nelle ore successive e ha creato un certo fastidio tra i tifosi del club inglese dopo il fischio finale perché hanno visto il gesto come una mancanza di rispetto: prima ha messo la bandiera sul terreno di gioco e in seguito al recupero da parte di uno steward, l'ha alzata verso la Kop.

Hakimi provoca i tifosi del Liverpool con una bandiera del PSG: una mancanza di rispetto

Hakimi ha fatto questo gesto provocatorio al termine dell'incontro di Champions League ad Anfield Road: la partita si era appena chiusa con il passaggio ai quarti di finale del PSG grazie ad una vittoria per 4-1 ai calci di rigore e ha lasciato una grande delusione nei padroni di casa.

Pur non avendo partecipato alla lotteria dei calci di rigore, Hakimi ha indossato la fascia da capitano dopo la sostituzione di Marquinhos e ha fatto questo gesto che è stato poco apprezzato dati tifosi dei Reds.

Uno steward è andato in mezzo al campo a togliere la bandiera ma l'ex calciatore dell'Inter lo ha rincorso e gli ha sottratto il vessillo per poterlo mostrare verso la Kop, cuore caldo del tifo del Liverpool. Questo gesto è risultato particolarmente ‘incendiario' dopo che Desire Doue ha trasformato il rigore decisivo e ha lanciato il PSG tra le migliori otto squadre del massimo torneo europeo.

Hakimi ha disputato una grande partita nonostante avesse davanti un cliente scomodissimo come Luis Diaz ed è stato in campo per 120′ prima dell'esplosione di gioia in seguito ai rigori, ma con questo gesto finale ha macchiato una nottata storica per il PSG.