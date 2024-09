video suggerito

Capello mette in difficoltà Fonseca durante l'intervista: ha visto un Milan demoralizzante Fabio Capello dopo Milan-Liverpool ha messo a nudo i limiti dei rossoneri, mettendo poi in difficoltà Fonseca durante l'intervista.

Fabio Capello si è detto "affossato" dalla prestazione del Milan contro il Liverpool. L'ex allenatore e attuale opinionista Sky ha dimostrato di essere rimasto molto colpito in negativo e quasi infastidito dai rossoneri che, dopo essere stati sconfitti 3-1, sono stati fischiati e contestati dal pubblico. Capello è stato molto duro nell'analisi della serata del Milan mostrando la sua perplessità anche a Fonseca e "sbugiardandolo" sulle marcature in occasione dei primi due gol.

Capello durissimo sul Milan dopo il Liverpool in Champions

L'ex tecnico di Milan, Roma e Juventus non ha fatto giri di parole: "Io mi sento affossato stasera avendo visto questo Milan. Senza una reazione, ogni volta che avevano la palla tra i piedi non riuscivano a fare tre passaggi. Un'altra velocità, un'altra determinazione, un'altra qualità. Continuiamo a giocare un calcio con il portiere, ha toccato più palloni lui che Morata. Possibile?".

Cosa ha colpito in negativo del Milan

Quello che più colpisce Fabio Capello è l'assenza di un leader in campo, con Abraham che è stato l'unico nel finale a vestire i panni del trascinatore: "L'analisi stasera l'ha già fatta Boban prima: due centrali che non hanno il coraggio di fare un passaggio. Senza coraggio non si va da nessuna parte, poi sono d'accordo su una cosa che si vede lampante: giocano tutti, ma non c'è un leader in campo. Non c'è uno che trascini, che vada a dire qualche cosa. Sai chi è stato il leader stasera? Abraham che ha detto: ‘Andiamo, aiutiamoci, forza'"".

E rincarando la dose poi "don Fabio" ha rimarcato la differenza di caratura tra le due squadre, demoralizzante per il Milan: "La cosa che più mi ha impressionato è stata una velocità talmente superiore, un'aggressività e padronanza della palla del Liverpool che era demoralizzante vedere il Milan incapace di uscire in qualsiasi situazione, anche quelle più semplici.

Capello critica la gestione di Leao nel Milan contro il Liverpool

Un'altra perplessità è quella relativa all'incapacità del Milan di mettere Leao nelle condizioni di esprimersi al meglio: "Ragazzi l'unica giocata è arrivata da Leao alla fine. Hanno un giocatore che può mettere in difficoltà gli avversari e non gli hanno passato la palla… la prima palla l'hanno passata al 20′. Questo mi fa pensare e avere poca fiducia nel Milan".

Il faccia a faccia tra Capello e Fonseca

E quando i due, Capello e Fonseca, si sono ritrovati faccia a faccia, l'ex tecnico del Milan ha sottolineato le sue perplessità a quello attuale soprattutto sulle modalità della marcatura sui gol: "I due gol presi su calci d'angolo uguali, avevi preparato una marcatura a zona per fermare una squadra che è fortissima di testa. Non hai pensato ad un cambio, e a uomo?". Fonseca a quel punto ha spiegato di aver marcato individualmente in occasione della rete di Konaté. Capello però non è convinto e ha messo in difficoltà il portoghese che si è rifugiato in un sorriso: "van Dijk è marcato, ma l'altro è libero. Allora la marcatura individuale non si è vista".