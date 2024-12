video suggerito

Balotelli ancora fuori dalla formazione titolare del Genoa, Vieira gli ha mandato un messaggio chiaro Super Mario subentrato quando il match è già incanalato, a Udine in campo per circa 15 minuti. È la quarta volta che accade. Il tecnico: “In settimana ha lavorato bene e lui sa che deve continuare così per avere maggiore spazio”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Quattro presenze, 37 minuti giocati sempre da subentrato, due ammonizioni prese (la prima addirittura al debutto col Parma, quando in panchina c'era ancora Gilardino). A Udine s'è ripetuto il copione per Mario Balotelli, ancora fuori dalla formazione titolare del Genoa. Il tecnico, Patrick Vieira, lo ha inserito nell'ultimo quarto d'ora della sfida giocata in Friuli: lo ha messo al posto di Zanoli (autore di una prestazione maiuscola) quando ormai il risultato era incanalato (0-2) e la vittoria in cassaforte. In totale ha disputato 14 minuti più una manciata di recupero: il tempo per l'attaccante di toccare 6 palloni e provare a sfruttare la porzione di match a disposizione per mettersi in evidenza contro un avversario al tappeto dopo l'autorete di Giannetti.

Quarto match da subentrato per Super Mario

"Lui sa cosa deve continuare a fare per giocare", è il messaggio che gli ha rivolto Vieira. Non con intento polemico oppure a suo detrimento ma come stimolo a ritrovare quella condizione e quella brillantezza necessari per meritare la piena fiducia dell'allenatore. Che è lì e lo osserva, in allenamento come in partita. Eccezion fatta per l'incontro con la Fiorentina (per il quale non venne convocato), Super Mario s'è visto sul rettangolo verde per 4 minuti contro il Parma, 18 con il Como (con tanto di giallo), 1 solo con il Cagliari e adesso il fazzoletto d'incontro coi bianconeri friulani. Gilardino aveva dato il suo benestare all'ingaggio per colmare una lacuna nel reparto offensivo, il francese (che lo ha già diretto al Nizza) sta completando il percorso di reinserimento dell'ex punta della Nazionale.

Le parole di Vieira su Mario Balotelli: "Deve continuare a spingere di più"

"Balotelli ha giocato una quindicina di minuti – le parole del tecnico del Grifone nel corso delle interviste del dopo match -. In settimana ha lavorato bene e lui sa che deve continuare così. Deve continuare a spingere per avere maggiore spazio, lui come lo stesso Vitinha. Ma sono comunque contento di quanto ha fatto vedere finora".

Quanto al successo di Udine, Vieira è onesto nella disamina dell'incontro: "Il cartellino rosso ha cambiato di certo la gara, ma siamo rimasti concentrati, giocando bene e segnando due gol, stando anche attenti dal punto di vista difensivo – ha aggiunto l'allenatore -. Ci sono ancora giocatori che sono rientrati da poco dagli infortuni e non ancora pronti per essere schierati dall'inizio. Già con il Cagliari avevamo giocato bene, sono soddisfatto di vedere che anche chi è entrato a gara in corso ha dato il suo contributo".