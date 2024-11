Balotelli ancora ammonito col Genoa a 7 minuti dal suo ingresso in campo: punita la sua reazione

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Mario Balotelli è tornato in Serie A e con la maglia del Genoa vuole dimostrare di meritarsi questo ritorno nel calcio italiano. L'attaccante bresciano era chiamato a vivere una serata speciale, quella dell'esordio a Marassi davanti al suo nuovo pubblico. Ebbene dopo l'esordio col Parma al Tardini di qualche giorno fa, Gilardino decide di mandarlo in campo contro il Como nel finale sperando in una sua fiammata per trovare il gol del pareggio. L'ingresso di Balotelli però, così come accaduto a Parma, non è dei migliori dato che viene ancora una volta ammonito.

Già al Tardini aveva fatto discutere subito la sua ammonizione all'esordio in maglia gialloblù. Oggi un nuovo cartellino giallo per l'attaccante bresciano che viene punito dal direttore di gara per la sua reazione in campo. Balotelli infatti era stato strattonato da Kempf a dieci minuti dalla fine facendo innervosire l'attaccante del Genoa che reagisce male spingendo il suo avversario. Ebbene dopo aver ammonito il giocatore del Como, l'arbitro si avvicina poi anche a Balotelli sventolando il giallo davanti agli occhi dell'ex bomber di Inter e Milan.

La reazione di Balotelli che gli è costata il giallo.

Balotelli è stato accolto in campo dal boato di Marassi che si aspetta molto dall'attaccante fortemente voluto da Gilardino che resta in bilico sulla panchina dei liguri. Sin dal primo momento Balotelli ha voluto dimostrare di essere pronto per il palcoscenico della Serie A e già da Parma si è visto il suo grande impegno per mettersi a disposizione della squadra. Contro il Como nell'occasione del giallo aveva difeso benissimo la palla dopo l'attacco di Kempf che pur di non farlo partire l'ha fermato strattonandolo in tutti i modi.

Vogliacco evita a Gilardino la sconfitta

L'unica nota stonata per l'ex Inter è stata infatti la reazione stizzita nei confronti del suo avversario che gli è costato questo cartellino giallo. La seconda ammonizione in pochi minuti giocati da subentrato per Balotelli con la maglia del Genoa. Fortunatamente nel finale la squadra di Gilardino è poi riuscita a trovare il gol del pareggio con Vogliacco bravo a insaccare in rete la sponda di Pinamonti regalando un punto d'oro ai padroni di casa in chiave salvezza. Fabregas mastica amaro dopo aver assaporato la vittoria.