Bale svela la rabbia di Ronaldo dopo una vittoria per 5-0: volavano via gli scarpini Cristiano Ronaldo è stato un cannibale per tutta la sua carriera: Gareth Bale ha svelato il livello di fame mostruosa del campione portoghese ai tempi del Real Madrid.

A cura di Paolo Fiorenza

Cristiano Ronaldo si sta ricaricando in vacanza assieme alla compagna Georgina Rodriguez e ai figli in attesa di ripartire per una nuova stagione con l'Al Nassr, dopo che la prima annata in Arabia Saudita è stata decisamente un fallimento con zero titoli. Non è qualcosa a cui è abituato il 38enne campione portoghese, che spera di poter mettere ancora qualcosa in bacheca negli ultimi scampoli della sua carriera, anche se probabilmente la fame non è più quella dei bei tempi.

Una fame che per il cinque volte Pallone d'Oro era di gol e traguardi personali prima ancora che di risultati di squadra. "Non sono io che inseguo i record, ma i record che inseguono me", ha detto al riguardo CR7, esplicitando il suo mantra. Quanto Ronaldo ci tenesse a rimpolpare il proprio bottino che ne fa uno dei bomber più prolifici della storia del calcio, lo svela adesso Gareth Bale, che lo ha avuto come compagno al Real Madrid tra il 2013 e il 2018, vincendo assieme quattro Champions League.

Cristiano Ronaldo con Gareth Bale ai tempi dei trionfi col Real Madrid

Era una squadra stellare, in cui gli ego dei protagonisti erano enormi e tra loro spiccava quello di Cristiano. Bale ha quattro anni meno del portoghese, ma si è già ritirato da mesi: motivazioni meno forti per il gallese, che oggi si può dedicare in relax alla sua grande passione, il golf. E proprio parlando a un canale YouTube in occasione del torneo di golf BMW International Open Pro-Am, a Bale è stato chiesto com'era Ronaldo in spogliatoio.

"Era ok, aveva i suoi momenti…", ha risposto il gallese, spiegando poi cosa intendesse: "Per esempio, se avevamo vinto 5-0 e lui non aveva segnato, entrava in spogliatoio e lanciava gli scarpini come se fosse arrabbiato. È come se la tua squadra vincesse la Ryder Cup ma tu non hai portato a casa un punto, quindi sei arrabbiato. Ma era un bravo ragazzo, niente di male, non abbiamo avuto problemi".

A Bale è stato poi chiesto se Ronaldo avesse ringraziato la squadra quando aveva vinto i suoi Palloni d'Oro: "Non lo so… penso che l'abbia fatto ma…". Il gallese ha poi aggiunto: "Sì, l'ha fatto", prima di scoppiare a ridere guardando la telecamera.