"Non sono io a inseguire i record, sono loro a inseguire me". Così Cristiano Ronaldo ha lanciato un altro messaggio ai suoi tifosi attraverso l'account ufficiale di Instagram. Il fuoriclasse portoghese della Juventus lo scorso weekend ha superato con i suoi 770 gol segnati il primato di gol in carriera di Pelé (767). Il numero 7 della squadra campione d'Italia era finito al centro di numerose polemiche dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Porto ma pochi giorni dopo aveva risposto con una tripletta al Cagliari che gli aveva permesso di superare il record di gol di quello che da tutti viene considerato il più forte calciatore della storia.

CR7 ha subito parecchio il mancato passaggio ai quarti di finale della Champions e per diversi giorni era rimasto in silenzio ma poi è uscito allo scoperto per caricare sé stesso e l’ambiente bianconero con un lungo post sempre su Instagram: “La storia non si cancella. I veri campioni non si rompono mai”. La sua disapprovazione nei confronti del mondo circostante dopo i giorni neri post eliminazione sono evidenti nel rifiuto dell’intervista flash dopo il fischio finale di Cagliari-Juventus. L’addetto alla comunicazione della Juventus negli istanti successivi al finale di gara ha cercato con ampi gesti ma il campione portoghese ha fatto segno ‘no’ e ha scosso la testa rientrando negli spogliatoi senza rilasciare interviste alla Sardegna Arena. Nonostante la tripletta e il ritorno alla vittoria, Cristiano non ha digerito le tante cose dette sul suo conto dopo l'eliminazione dalla Champions League e questo è il suo modo per mostrare il suo dissenso. Nel frattempo si fanno sempre più insistenti le voci di mercato intorno al suo nome in vista della prossima estate: per alcuni la sua partenza è certa mentre per altri rispetterà il contratto con la Juventus e poi andrà via. Al momento non ci sono certezze, ma non tarderanno ad arrivare.