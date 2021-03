Cristiano Ronaldo rompe il silenzio ed esce allo scoperto dopo l'eliminazione della Juventus in Champions League agli ottavi contro il Porto, e dopo le tante voci che si rincorrono circa il suo futuro in bianconero: "La storia non si cancella – ha scritto in un post su Instagram – I veri campioni non si rompono mai". Con un lungo messaggio sul suo account ufficiale, il portoghese ha voluto chiarire alcuni concetti, ma soprattutto il suo stato attuale dopo la sconfitta dei bianconeri e la voglia di ritornare in campo e fare meglio di prima per riscattare la cocente eliminazione:

"Più importante del numero di cadute che fai nella vita, è quanto velocemente e quanto forte ti rimetti in piedi – ha scritto l'attaccante della Juventus – I veri campioni non si rompono mai! Il nostro obiettivo è già a Cagliari, nella lotta alla Serie A, nella finale di Coppa Italia e in tutto ciò che possiamo ancora ottenere in questa stagione". Un urlo da vero leader della squadra allenata da Pirlo che si dice pronto a caricarsi sulle spalle tutto il peso di una squadra che ha come obiettivo principale, ad oggi, quello di guadagnare terreno in classifica e prendere quanto più margine possibile per la qualificazione Champions il prossimo anno.

L'attaccante della Juventus ha pubblicato un post accompagnato da una foto in cui si vede Cristiano Ronaldo correre, come se con quello scatto volesse dimenticare al più presto l'amarezza di un'eliminazione ancora troppo pesante da digerire. "È vero che il passato appartiene ai musei (direi!), ma per fortuna il calcio ha memoria … e anch'io! – sottolinea ancora Cristiano Ronaldo nel suo lungo post – La storia non può essere cancellata, è scritta ogni singolo giorno con resilienza, spirito di squadra, tenacia e tanto duro lavoro. E quelli che non lo capiscono, non raggiungeranno mai la gloria e il successo".

Ciò che ha voluto aggiungere il cinque volte Pallone d'Oro, è soprattutto il concetto di forza e carattere da mostrare in queste situazioni, sottolineando ai più, nel caso ce ne fosse ancora bisogno, che i successi raggiunti da lui come calciatore nella sua carriera e la Juventus nella sua storia, non possono essere cancellati dopo una delusione in campo. Un monito anche ai tifosi, probabilmente, a restare vicini alla squadra in questo momento in cui servirà il supporto di tutti per far concludere al meglio la stagione dei bianconeri.