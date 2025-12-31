Bakambu vive una Coppa d’Africa assurda: in Marocco senza vestiti né effetti personali

Cédric Bakambu sta vivendo una Coppa d’Africa un po’ particolare con la Repubblica Democratica del Congo. Il 34enne attaccante di proprietà degli spagnoli del Betis Siviglia si trova in Marocco senza effetti personali né vestiti. Questo perché non ha ancora ricevuto i suoi bagagli da quando è tornato in Africa per disputare il torneo continentale. Una situazione incresciosa che Bakambu ha denunciato sui social.

Cédric Bakambu e le valigie perse in Coppa d'Africa

L’attaccante dei Leopards deve fare di necessità virtù ed è costretto già da giorni a trovare soluzioni alternative anche solo per vestirsi. Questo perché l’ex Marsiglia ha perso praticamente tutte le sue valigie, che sta ancora aspettando. All’indomani della super vittoria del Congo contro il Botswana, Bakambu ha postato una foto con tantissimi bagagli uno sull’altro, con queste parole di accompagnamento: "Le mie valigie, che sarebbero dovute arrivare all’aeroporto di Casablanca il 19 dicembre, risultano ancora disperse. Le autorità hanno confermato tre volte di aver localizzato i miei bagagli, ma purtroppo non c’è ancora nulla. Mi ritrovo a dover discutere con le autorità #AFCON25 senza alcun effetto personale".

I disagi di Bakabu prima della sfida contro l'Algeria

Un disagio di non poco conto per il 34enne, che sta comunque andando avanti con la sua rappresentativa nella competizione. A suon di risultati, infatti, il gruppo congolese si è qualificato agli ottavi di finale, dove affronterà in una sfida intrigante l’Algeria. Un solo gol subito in tre partite per il Congo, con Bakambu partito titolare nelle prime due gare e rimasto a riposo nell’ultima. Importante il gol realizzato nello scontro diretto con il Senegal.

Con due partite della fase a gironi disputate a Rabat e un’altra a Tangeri, la Repubblica Democratica del Congo ha potuto ridurre al minimo gli spostamenti. Una linea che verrà seguita anche negli ottavi di finale contro i Fennec, in programma ancora una volta nella capitale marocchina. Eppure, nonostante questa relativa stabilità logistica, Cédric Bakambu non è riuscito a ritrovare i suoi bagagli, andati smarriti al momento dell’arrivo nel Paese.