Bailey entra al 53′ contro la Juve, ma dura solo 17 minuti: Gasperini non nasconde la sua frustrazione

La Roma di Gian Piero Gasperini ha perso 2-1 contro la Juventus e ha vissuto un altro episodio sfortunato legato a Leon Bailey. L’attaccante giamaicano, subentrato al 53’ al posto di Lorenzo Pellegrini per dare più peso all’attacco giallorosso, è stato costretto a uscire appena 17 minuti dopo, al 73’, cedendo il posto a Stephan El Shaarawy a causa di un fastidio al flessore.

Per Bailey, la prima parte di stagione è stata segnata da continui problemi fisici, che hanno limitato il suo contributo alla squadra. Gasperini, che non era completamente soddisfatto del tridente iniziale formato da Dybala ‘falso nueve' con Pellegrini e Soulé, aveva scelto di rivoluzionare l’attacco nella ripresa con gli ingressi di Ferguson, Baldanzi e appunto Bailey.

Tuttavia, anche il giocatore arrivato in prestito dall’Aston Villa con diritto di riscatto non ha potuto incidere, interrompendo prematuramente la sua partita. Il tecnico giallorosso non ha nascosto la sua frustrazione: si tratta del terzo infortunio muscolare del giamaicano dall’inizio della stagione.

Bailey entra contro la Juve ma la sua partita dura solo 17 minuti

La mancanza di continuità pesa molto. Bailey si era fermato subito dopo il primo allenamento con la Roma, saltando 8 partite tra campionato ed Europa League. Rientrato il 18 ottobre contro l’Inter, aveva subito un altro stop il 2 novembre subentrando contro il Milan. Da allora ha collezionato appena 51 minuti in quattro presenze europee, fino all’ultimo guaio muscolare contro la Juventus.

Il club giallorosso, che aveva investito 3 milioni di euro per il prestito oneroso e fissato un diritto di riscatto di 22 milioni, potrebbe accelerare la ricerca di rinforzi per gennaio.

Sul tavolo ci sono i contatti con l’Atletico Madrid per Giacomo Raspadori e con il Manchester United per Joshua Zirkzee, entrambi considerati opzioni per rafforzare il reparto offensivo.