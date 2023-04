Baena denuncia Valverde per aggressione, cosa può succedere adesso al calciatore del Real Madrid L’episodio è avvenuto nel parcheggio del Santiago Bernabeu: il centrocampista dei blancos avrebbe reagito a una frase offensiva pronunciata dall’avversario. Baena ha smentito e attraverso il club ha annunciato querela.

Federico Valverde e Alex Baena protagonisti dell’episodio avvenuto nel parcheggio del Bernabeu.

Federico Valverde rischia di finire in guai grossi per il pugno mollato ad Alex Baena dopo Real Madrid-Villarreal (2-3 per gli ospiti). La frase pronunciata dal calciatore spagnolo del ‘Sottomarino Giallo' avrebbe causato la reazione violenta dell'uruguaiano. Parole che si sarebbero sono spinte molto oltre la sfera personale e lo hanno toccato emotivamente. Cosa gli avrebbe detto? Baena ha smentito e ha annunciato che denuncerà l'avversario per aggressione, negando di aver mai pronunciato quell'espressione ("piangi perché tuo figlio non nascerà") e raccontando e i dettagli dell'episodio.

Il fatto è avvenuto sabato sera nel parcheggio degli autobus del Santiago Bernabeu. I due sarebbero venuti alle mani nella pancia dello stadio dei blancos e quanto avvenuto, oltre a lasciare strascichi polemici, avrà anche una coda penale. Quanto alla sanzione sportiva, è tutta da valutare: anche se l'arbitro nulla ha messo a referto di quel frangente extra-campo si è comunque verificato all'interno dell'impianto delle merengues.

Il calciatore del Villarreal CF, Álex Baena, ha subito un'aggressione ieri sera (domenica, ndr) mentre si recava al pullman della squadra dopo la partita giocata contro il Real Madrid CF allo stadio Santiago Bernabéu – si legge nella not ufficiale del società -. Di fronte a questa situazione, il giocatore ha deciso di sporgere denuncia contro l'aggressore presso la Polizia di Stato. Ancora una volta, il Villarreal CF mostra il suo rifiuto di qualsiasi atto di violenza e crede fermamente nella versione del suo giocatore, che sosterrà durante l'intero processo.

Quale piega prenderà la vicenda? In presenza di un reclamo ufficiale ci sarà un'indagine ufficiale che prenderà in esame i riscontri forniti dalle parti in causa. Il Villarreal ha già fatto sapere di essere in possesso di una registrazione video che testimonia l'aggressione e disporre di testimonianze attendibili per dimostrare la gravità delle azioni di Valverde.

Così fosse, se quelle prove fosse ritenute accettabili e inconfutabili, allora il calciatore del Real andrebbe incontro a una squalifica molto severa. A suo sfavore potrebbe pesare anche il rapporto redatto dagli agenti di polizia che erano presenti in quel punto dello stadio dove sarebbe avvenuta l'aggressione. L'aspetto sportivo è un conto, l'altro attiene a quello penale. In caso di denuncia si avvia anche un altro tipo di procedimento nei confronti di Valverde, col rischio di finire a processo.