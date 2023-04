Valverde aspetta nel garage Baena e lo prende a pugni: “Dimmi ora cosa hai detto di mio figlio” Valverde ha colpito il giocatore del Villarreal con un pugno nel parcheggio degli autobus. “Piangi perché tuo figlio non nascerà”, avrebbe detto Baena al calciatore del Real nel loro ultimo incrocio e l’uruguagio non ha dimenticato quelle parole.

A cura di Vito Lamorte

Federico Valverde ha preso a pugni il giocatore del Villarreal Álex Baena dopo la partita persa dal Real Madrid in casa contro il Submarino Amarillo per 3-2. In questo caso, però, il calcio e lo sport non entrerebbero minimamente in questa vicenda. Quando i giocatori stavano per salire sull'autobus il calciatore uruguagio si sarebbe avvicinato a Baena, che stava guardando il suo cellulare, e lo avrebbe aggredito.

"Dimmi ora cosa hai detto di mio figlio", gli avrebbe detto Valverde al suo avversario, secondo quanto riferito da alcuni testimoni dell'accaduto: entrambe le squadre hanno confermato quello che è successo ma non ci sono state altre ripercussioni per Baena oltre ad un lieve gonfiore dello zigomo derivato dal colpo.

Il calciatore del Real è entrato in campo al 59 ‘, mentre Baena è partito titolare nella formazione di Quique Setién: il giocatore del Villarreal ha commesso fallo sull'uruguaiano e subito c'è stata una piccola scaramuccia, un po' strana visto il tempo che avevano condiviso in campo e l'assenza di situazioni pregresse.

In base ad alcune ricostruzioni fatte nelle ultime ore, i due avevano avuto una discussione molto animata durante la partita di Copa del Rey all'Estadio de La Cerámica il 19 gennaio: Baena, dopo un fallo, avrebbe detto a Valverde "piangi perché tuo figlio non nascerà", con i pugni sugli occhi per mimare il gesto del pianto.

Si trattava di un momento molto particolare per Valverde, visto che la moglie Mina Bonino stava avendo problemi durante la gravidanza: le cose da quel momento sono migliorate ma la coppia ha vissuto momenti complicati.

Secondo diverse fonti vicine alla squadra di Castellón ci sarebbe un video dell'aggressione e la polizia ha già acquisito il materiale su quanto accaduto. Pochi istanti dopo il fatto Xisco Nadal, un dirigente del Villarreal, ha pubblicato un messaggio su Twitter ("Fede Valverde, magnaccia e codardo") ma poco dopo è stato rimosso.

Il calciatore del Villarreal, da parte sua, ha pubblicato sui suoi profili social il seguente messaggio: "Molto felice per l'impressionante vittoria della squadra in uno scenario come il Santiago Bernabéu, ma allo stesso tempo molto triste sull'aggressione che ho subito dopo la partita e sorpreso da quello che si dice su di me. È COMPLETAMENTE FALSO CHE IO HO DETTO QUELLE COSE".

Chiaramente diversa la versione di Valverde, raccontata da Javier Herráez in Carrusel Deportivo: il calciatore del Real Madrid ha affermato che Baena abbia fatto nuovamente riferimento a suoi figlio sia in campo che nella stessa zona degli autobus e per questo motivo l'uruguaiano avrebbe urlato: "Dimmi ora cosa mi hai detto di mio figlio in campo".

L'entourage di Valverde ha fatto sapere ai media spagnolo che "Fede non ha mai problemi con nessuno e quanto è successo è dovuto solo ad una cosa molto grave che si è verificata prima".

Nelle ore successive El Chiringuito TV ha pubblicato un video in cui si vede lo zigomo colpito di Baena al ritorno dopo la trasferta di Madrid. La Polizia, come già anticipato, era presente al momento dell'aggressione ma il Villarreal ha deciso di lasciare la questione nelle mani dello stesso giocatore e sarà lui a scegliere se denunciare o meno Valverde.