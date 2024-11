video suggerito

Aurelio De Laurentiis indagato per falso in bilancio per il trasferimento di Manolas al Napoli La Procura di Roma ha chiuso il fascicolo dell'indagine su Aurelio De Laurentiis, accusato di falso in bilancio per il trasferimento di Kostas Manolas dalla Roma al Napoli nel 2019.

A cura di Paolo Fiorenza

Aurelio De laurentiis è indagato per falso in bilancio, in relazione al trasferimento di Kostas Manolas dalla Roma al Napoli, avvenuto nell'estate del 2019. L'allora 28enne difensore greco fu ceduto a titolo definitivo dalla società giallorossa per un corrispettivo di 36 milioni di euro. L'indagine è stata portata avanti e adesso chiusa dalla Procura di Roma, che ha lavorato a braccetto col nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza della capitale.

La nuova accusa rivolta al presidente del club azzurro rientra nell'indagine su presunte plusvalenze fittizie che è stata condotta – prima a Napoli e poi a Roma – in relazione all'acquisto di Victor Osimhen nel 2020 dal Lille. Per quest'ultima accusa la Procura capitolina aveva chiuso le indagini nello scorso gennaio. Gli avvocati di De Laurentiis, Lorenzo Contrada e Fabio Fulgeri, hanno fatto sapere che il loro assistito sarà pronto a farsi ascoltare dagli inquirenti "per chiarire l'intera vicenda".

Manolas passò dalla Roma al Napoli nell'estate del 2019: il difensore fu valutato 36 milioni di euro

Manolas – che gioca ancora, peraltro da attaccante, in un club greco di terza divisione, il Pannaxiakos – fu uno dei colpi di mercato della sessione estiva del Napoli nel 2018: il difensore centrale ellenico fu il secondo acquisto più caro, con i suoi 36 milioni versati nelle casse della Roma, dopo Lozano prelevato dal PSV e pagato 45 milioni.

Questo il comunicato diffuso all'epoca dal club giallorosso, che è stato evidentemente la base dell'indagine della Procura capitolina sul presidente azzurro: "L'A.S. Roma S.p.A. rende noto di aver ceduto a titolo definitivo, alla Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A., i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Konstantinos Manolas, a fronte di un corrispettivo fisso di 36 milioni di euro". Un'operazione che consentì alla Roma di segnare una plusvalenza corposa di circa 31,1 milioni di euro, registrata così nel bilancio chiuso al 30 giugno 2019.

Dopo la deposizione di De Laurentiis, si deciderà se archiviare la vicenda o rinviare a giudizio il presidente del Napoli.