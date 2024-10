Manolas segna 5 gol in mezz’ora al debutto col Pannaxiakos: l’ex Roma ora gioca come attaccante

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Kostas Manolas inizia nel migliore dei modi la sua nuova avventura in Grecia. L'ex difensore di Roma, Napoli, Olympiacos e Salernitana segna ben 5 gol in appena 34 minuti al debutto con la maglia del Pannaxiakos, il club calcistico dell’isola di Nasso. Contro il Marpissaikos la partita di Manolas è stata a dir poco strepitosa. L'aspetto più sorprendente è che il difensore greco abbia giocato come attaccanti, una punta vera. Un nuovo ruolo nel club di terza divisione greca con cui ha iniziato a giocare tra il 2003 e il 2007 prima dell'esplosione nel grande calcio.

Su un campo sintetico e contro un modesto avversario, Manolas ha evidenziato chiaramente l'enorme differenza che c'era tra lui e il resto dei giocatori che componevano entrambe le squadre. La partita, valida per la terza giornata del campionato locale delle Cicladi, è finita addirittura con il punteggio di 12-1. Il primo tempo si era concluso 9-0 prima del gol della bandiera segnato dagli avversari che sono ultimi in classifica mentre il Pannaxiakos è primo. Manolas è stato poi sostituito tra gli applausi del pubblico presente.

Il ritorno in Italia alla Salernitana e poi la nuova vita da attaccante di Manolas

E pensare che Manolas fino a qualche mese fa sarebbe anche stato valutato dalla Roma per un clamoroso ritorno alla corte di Daniele De Rossi, suo ex compagno, poi esonerato. Saltata questa possibilità il giocatore ha deciso di fare ritorno in patria per provare a trovare gli stimoli giusti nella squadra che l'ha lanciato nel grande calcio. E pensare che il ritorno in Italia dell'ex Roma e Napoli era avvenuto. La scorsa stagione infatti la Salernitana di Walter Sabatini decise di puntare sul greco per rinforzare la propria difesa con la speranza di salvare la Serie A.

Ma ancor prima di scendere in campo dopo il suo arrivo, la Salernitana sembrava già quasi spacciata e la retrocessione di fatto è arrivata con alcune giornate d'anticipo. Un'esperienza di certo non indimenticabile in una squadra che poteva contare anche su Federico Fazio, suo ex compagno di reparto in quella Roma di qualche anno fa. Oggi il ritorno in Grecia nel ruolo di attaccante che apre un nuovo capitolo della sua carriera. Di fatto una fase di stallo del suo percorso nel mondo del calcio.